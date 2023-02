Dejen de ningunear a los nuevejulienses señalan los Concejales de Juntos-PRO al gobierno de Kicillof

Con la publicación de los datos del último censo, se confirma lo que se sospechaba sobre la manipulación de la cantidad de habitantes que contiene La Matanza, cuya población fue aumentada en forma mendaz durante el Censo del año 2010, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de obtener un mayor porcentaje en la coparticipación bonaerense que se reparte entre los distritos de la provincia, perjudicando y discriminando al resto de los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires.

La Matanza recibió en los últimos 12 años, $85 mil millones de pesos de más por la coparticipación.

En el mismo periodo, el Partido de Nueve de Julio perdió un 12,42% de la masa coparticipable, lo que generó, no solo un gran perjuicio económico limitando el accionar municipal en cuanto a la ejecución de obras, sino que deja en claro la poca importancia y el DESPRECIO que tiene el Kirchnerismo y su variante Frente de Todos, hacia el vecino de 9 de Julio, hacia los habitantes del interior productivo y en definitiva hacia el resto de los bonaerenses que no viven en La Matanza, y no forman parte de su PRINCIPAL BASTION ELECTORAL

Es por todo esto, que desde el BLOQUE JUNTOS PRO-CC, presentamos un proyecto de resolución donde repudiamos enérgicamente y expresamos nuestra preocupación ante la manipulación de datos por parte del INDEC y del gobierno de Cristina Kirchner en el censo del año 2010 y solicitamos al Gobernador Axel Kicillof que modifique los coeficientes de coparticipación de manera urgente y lo adecue de acuerdo a los números de habitantes reflejados en el último Censo del año 2022.

Desde nuestro lugar no vamos a permitir que se le siga metiendo la mano en el bolsillo a los distritos del interior productivo de la Provincia, ni que se siga NINGUENEADO Y DISCRIMINANDO a los vecinos del partido de 9 de Julio, solamente para favorecer a los vivos de siempre y a aquellos distritos afines al Gobierno Kirchnerista.