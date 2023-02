Bromatología recomienda prevenir del Síndrome Urémico Hemolítico

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio, recuerda a la comunidad que se deben tomar medidas preventivas para evitar la enfermedad del Síndrome Urémico Hemolítico, que si bien se manifiesta durante todo el año, los brotes más intensos aparecen en los meses más calurosos.

Esta enfermedad afecta generalmente a niños menores de 5 años y es transmitida en la mayoría de los casos por una bacteria (Escherichia Coli) que ingresa al organismo por la ingesta de carne mal cocida, o por alimentos que hayan estado en contacto con la materia fecal de la vaca, como leche no pasteurizada, verduras y frutas mal lavadas, agua contaminada, etc.

La enfermedad se manifiesta con diarrea con moco, y luego de tres o cuatro días aparece una palidez como de anemia. Los riñones se vuelven incapaces de eliminar las sustancias tóxicas y en los casos más graves se afectan otros órganos.

Para evitar riesgos, se informan las medidas preventivas que se deben seguir:

Asegurar la correcta cocción de las carnes, sobre todo la carne picada (la bacteria se destruye a 70oC.

Evitar el contacto de la carne cruda con otros alimentos (cuidar su ubicación en la heladera, y no usar el mismo cuchillo para crudos y cocidos).

Consumir leche y jugos pasteurizados. Respetar la cadena de frío.

Lavar frutas y verduras durante 10 minutos en agua potable.

Lavarse las manos con jabón antes de cocinar, después de ir al baño y después de cambiar pañales.

No consumir agua que no sea potable. Ante la duda, hervirla.