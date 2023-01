Atlético volvió a jugar y lo hizo ganando

Atlético retornó al fútbol, en la segunda fecha de las revanchas, al reanudarse el Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense.

Jugó en su estadio ante Deportivo San Agustín. Ganó 5 a 1 y sigue liderando el certamen compartido con Once Tigres.

Los goles para el millonario llegaron a través de Alan Baselli, Martín Tempesti, Ramiro Di Sario, Pablo Maccagnani y Valentín Alvarez. Descontó para el Granate, Marcos Segovia.

Es que los Tigres que se muestran en azul y amarillo, se llevaron la victoria de visitante ante Libertad. Con dos goles desde los 11 pasos, uno de Maximiliano Acosta y otro de Enzo Bracco, alcanzó tres puntos, que lo mantienen en la punta.

Por su parte, Atlético Quiroga en esta segunda parte de la fase 1, tras una excelente actuación antes del descanso de fin de año, no puede volver a la senda de los triunfos. Si bien juega bien no logra los objetivos. Y esta tarde ante Agustín Álvarez, que ganaba 2 a 0 por intermedio de Nicolas Longarini, alcanzó el empate por intermedio de Laureano Quintana y Lucas Ciotti. Sin embargo, no le alcanzo ya que llegó un penal para el rojo que convirtió el propio Nicolás Longarini. Termino 3 a 2.

Más temprano, Atlético Naón goleó 3 a 0 a San Martín con goles de Gabriel Martinelli, José Tamburelli y Kevin Ortíz.

En tanto, en 12 de Octubre, Atlético French se llevó los tres puntos. Fue con un gol de Ignacio Belloni.

Estuvo libre, El Fortín.

Segunda fecha de las revanchas

Atlético 9 de Julio 5 – Deportivo San Agustín 1

Agustín Álvarez 3 – Atlético Quiroga 2

Atlético Naón 3 – San Martín 0

Social y Deportivo 12 de octubre 0 – Atlético French 1

Libertad 0– Once Tigres 2

Libre, El Fortín

Posiciones

Atlético 9 de Julio 28

Once Tigres 25

San Martín 21

Atlético Quiroga 21

Atlético French 21

Libertad 15

Atlético Naón 15

Agustín Álvarez 11

Social y Deportivo 12 de Octubre 10

El Fortín 6

Deportivo San Agustín 5