‘Como gestión pondría el acento en viviendas’, dijo Gentile ante su posible postulación a intendenta nuevejuliense 

En la conferencia de prensa de este miércoles, Maria José Gentile recibió la ‘bendición’ del Intendente Mariano Barroso para continuar mandato municipal. “No me sorprendió”, dijo la Jefa de Gabinete a Cadena Nueve, “él me lo viene manifestando desde hace un tiempo largo, que yo lo suceda en la gestión”. Sería la primera mujer intendenta en el partido, pero aun así, la funcionaria y médica refirió que es una decisión atada al partido.

Gentile refirió que dentro del partido que representa hay gente con capacidad de trabajo, interesadas en el bien de la comunidad. “Agradezco a Mariano que me haya elegido para ser la sucesora en la intendencia, pero no está todo dicho todavía”, dijo la medica a Cadena Nueve. Al mismo tiempo, manifestó que respeta las decisiones de la coalición si se presenta otro candidato, incluso en unas Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Las urnas son las que van a decidir”, destacó.

La funcionaria resaltó que de largarse a una candidatura necesitará del apoyo de su familia. Por el momento, “algunos con más temores que otros, pero seguramente la decisión que yo tome será acompañada por todos”, expresó. Mientras que en el consultorio médico algunos le han manifestado su temor a que deje de atender. “Si cuento con el voto de la comunidad el objetivo sería poder atender también, en un futuro sería un poco difícil, pero la idea es continuar”, dijo Maria José Gentile a Cadena Nueve.

La Jefa de Gabinete estipuló que el municipio tiene capacidad de mejorar, pero indicó que “viendo las dificultades, más visibles, el tema de vivienda es donde hay que poner acento de gestión”, dijo. Cree que Barroso ha hecho lo imposible para comprar tierras para llevar adelante programas de viviendas o adjudicaciones de terrenos. “Hoy seguramente con el ingreso de ordenanza de plusvalía se aportarán fondos para la adquisición de tierras”, resaltó.

“Otro tema que nos atraviesa durante los fines de semana es el tránsito”, dijo la funcionaria a Cadena Nueve. La médica Gentile entiende que un trabajo entre instituciones y actores políticos ayudaría a tener otra visión y más herramientas para accionar. “Creo que hay que seguir trabajando”, refirió ,“hoy el Subsecretario de Seguridad (Fabian Beltran) tiene una visión de seguridad muy amplia”. También, la Jefa de Gabinete señaló que en algún momento de la madrugada la caravana de motos frenó frente a la Clínica, lo tomó como una situación de gravedad y “una provocación”.

Primera mujer intendenta de Nueve de Julio, “es una de las posibilidades, pero no he tenido que atravesar grandes dificultades por mi condición de género femenino”, dijo la funcionaria municipal a Cadena Nueve. La médica Gentile refirió que en ninguna de las áreas que ocupó se sintió limitada, pero no negó que el rol de la mujer implicó alguna dificultad en la política. “Ser la primera intendente mujer empodera, vamos generando lugares que eran difícil de llegar”, manifestó.

En relación a las próximas elecciones de la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno y el alcance de políticas partidarias, Maria Jose Gentile manifestó que le haría ruido una gestión que tome decisiones unilaterales, es decir, que no sean para el colectivo de usuarios y el bien de la comunidad.