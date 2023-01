SUTERH solicitó la reincorporación de una trabajadora de edificio

Este martes por la mañana el Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal (SUTERH) convocó manifestarse hasta la Delegación del Ministerio de Trabajo para solicitar la reincorporación de una trabajadora. La delegada de Junín, María de los Ángeles Rodríguez, dijo que hace un tiempo que venimos trabajando en la zona, haciendo trabajos de inspección sin inconvenientes, pero lamentó que en Nueve de Julio una administradora malinterpretó la visita. Luego de la audiencia de conciliación surgió la posibilidad que la trabajadora sea reincorporada

Rodríguez indicó que se podrían haber realizado observaciones, pero no se iniciaron reclamos de ningún tipo durante la visita. “(La administradora) empezó por hacerles problemas a las compañeras afiliadas por abrirnos las puertas”, dijo la delegada de SUTERH, “nosotros como sindicato llegamos a los lugares tomamos datos de los trabajadores, en este caso trabajadores registrados, y no sabemos el porqué de la actitud de la administradora que terminó con hechos de violencia verbal. de amenaza hacia la compañera, incluso a mi me llamó a mi”, agregó. Esa administradora terminó por despedir a la trabajadora, entonces, el sindicato solicita la reincorporación.

“Nuestro trabajo es un trabajo que amamos, lo tomamos como nuestro hogar, nuestra casa”, manifestó la delegada. María de los Ángeles Rodríguez entiende que las decisiones, como ocurre con frecuencia, no son tomadas por el consorcio -los empleadores-, sino por la administración. “Queremos hablar con la administradora, acá en el Ministerio, para que se reintegre a la compañera a su puesto de trabajo y que se cambie la actitud con el Sindicato que en ningún momento a hecho problemas o reclamos”, dijo la juninense, “cualquier inquietud se puede acercar al sindicato y aclarar la situación, va a ver que tenemos muchas cosas en común”, añadió.

Según el censo SUTERH, hay al menos 30 edificios en Nueve de Julio y en algunos casos los trabajadores no están en blanco e inscritos como monotributistas, pero este no sería el caso. “Nuestra actividad está reglamentada por el convenio colectivo 50089/10 y la ley nacional 12981”, dijo Rodriguez, “está bien reglamentada la práctica y queremos que a los monotributistas los pasen a registrar correctamente”, resaltó sobre el trabajo en negro y el fraude labora.

María de los Ángeles Rodríguez agradeció la predisposición del Ministerio de Trabajo con sede en Nueve de julio para mediar en el encuentro. Participaron también de la convocatoria las delegaciones de SUTERH Oeste Junín y Bragado que repudiaron la violencia laboral.