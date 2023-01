Santiago Falco: ‘El hogar del Niños es de puerta abiertas, damos una muy buena contención’

Un gesto solidario se cerró este lunes. La entrega estaba pendiente del día 6 de enero, en la llegada de Reyes Magos, pero entre actividades de verano se pudo concretar la donación de juguetes de manos de una vecina de 5 años hacia ‘El Hogar de Niños’. Cadena Nueve, mediador del presente, dialogó con el presidente de la institución, Santiago Falco, que recordó que las inscripciones continúan abiertas.

Estas vacaciones los chicos y chicas del Hogar disfrutaron de la colonia. “Hace 23 años junto con mi mujer comenzamos una colonia de vacaciones en forma privada”, dijo Falco que explicó que dentro del marco que comprende a un club acuden mayores, menores y donde va gente que paga el día. “Esto era otro concepto, hacer una una colonia privada solamente para chicos y chicas, destinados 100% para ellos”, continuó explicando-.

La conformación de esta colonia se dió mediante una beca para todos los concurrentes del Hogar de Niños, por el marco legal no pudieron acudir los mayores de 11 años y los menores de 4 años que aún usan pañal, mencionó el Contador. De esta forma mientras el centro está desocupado se realizan refacciones finales. La institución cuenta con 12 oficinas nuevas, cuatro baños, dos cocinas. Este año realizaron un contrato alquiler el cual esperan cobrar desde marzo del año pasado. El mismo se firmó para el Consejo Escolar, a través del Ministerio de Educación de la Provincia. Falco mencionó que el valor no está de acuerdo a los precios del mercado, pero no dio precisiones del mismo.

“La colonia de vacaciones nos pareció una excelente idea de invitar a los chicos, aparte no solo con la función de que pase una muy buenas vacaciones, sino también, que logren la interrelación que hemos tratado de lograr en todo el año en el en el hogar, que se junten otros chicos”, destacó el presidente de la institución.

Desde hace más de un mes los instructores de la colonia realizaron informes de acuerdo a las actividades de la colonia. Los profesores de la colonia son 16 profesores de educación física, muchos de los cuales vienen del programa ENVION, por lo que se manejan con agilidad y tacto con los chicos y chicas. “Los primeros informes fueron beneficiosos, no solo en la parte social sino atlética, aprendieron a nadar y los chicos están felices por eso”, celebro Santiago Falco.

Cuando hicimos los regalos el Hogar cerró sus puertas, las actividades entonces se trasladaron a la colonia y se aprovechó en el hogar a refaccionar las aulas. “Nos queda una aula para refaccionar y a su vez ahora en los primeros días de febrero van a comenzar toda la pintura del SUM y poner vidrios de seguridad para terminar de de adornar digamos todo lo que es de la estructura”. Falco cree que usualmente lo más elogiado es el frente, “en realidad los cambios más profundos están adentro, la cocina está hecho nueva, los tres baños los hicimos nuevos y con los costos que esto conlleva hemos puesto cámaras de seguridad, hemos ampliado la red WiFi”, indicó a Cadena Nueve

El contador público aprovechó la entrevista y recordó que no tienen a ningún cobrador en la calle, ‘el Hogar’ tampoco cobra la cuota de socio. “Todo por débito automático debido a que pusimos en regla los papeles, hicimos un excelente convenio con el Banco Provincia”, explicó Santiago Falco. Las colaboraciones se anexan a una agenda de servicio, donde se coloca un débito automático. “Es más práctico y más transparente, la plata que pusiste hoy hoy está en la cuenta del comedor”, resaltó.

Falco espera implementar esta forma de trabajo en la institución, entiende al débito automático como un mecanismo que agiliza las donaciones. “No tenemos rifa, no creemos que el que el juego al azar venga de la mano con los nenes y todo lo que es pago de lo que sea cuotas socios eso es únicamente débito”, volvió a destacar.

Las inscripciones están abiertas, en internet y el propio Hogar del Niño, en este momento tenemos el rezago de lo del año pasado son 43. “La idea es comenzar con este servicio que teníamos en la mañana que van los chicos a la mañana desayunan hacen la contención escolar -hacen las tareas de la escuela y tienen talleres prácticos- después al mediodía un muy buen almuerzo y los padres los pasan a buscar 12.30 o 13h para llevarlos al colegio”, dijo Falco. Ese mismo servicio se busca ampliar a la tarde, por lo que el Presidente del Hogar indicó que la institución tiene sus puertas abiertas a todas las clases sociales.

“La idea nuestra es ocupar media jornada para lograr que el niño tenga la mitad de la comida con nosotros, entonces, desayuna almuerza y merienda en la casa -y el trueno tarde- almuerza merienda en la casa y tiene la cena en la casa”, significó Santiago Falco, “de esa manera equilibramos la nutrición del chico”. A la vez, se piensa en poner en práctica un taller de Judo por la tarde a la tarde. “Espero que esto sea una añoranza, llegar con un buen grupo para los Torneos Juveniles”, agregó el presidente de la institución.

Falco resaltó los valores que aporta el Judo en las y los jóvenes, mencionó que se está trabajando con la confederación la implementación de “Judo por la Paz”, es decir, la inclusión del deporte en la currícula educativa.