La Oficina Municipal de Información al Consumidor orienta ante compras on line y evitar engaños

La Oficina Municipal de Información al Consumidor de 9 de Julio, te brinda algunos consejos para realizar compras seguras en redes sociales.

– Las empresas tienen la obligación de informar su nombre y numero de CUIT.

Tomate el tiempo de buscar experiencias de otros usuarios y asegúrate de recibir correcta información sobre las condiciones de venta y envío.

– Los perfiles falsos suelen tener publicaciones muy recientes y poca cantidad de seguidores. Si se detecta un perfil falso se puede reportar en la propia red social.

– No brindes datos como usuario, claves, contraseñas, pin, clave de Seguridad Social, clave Token o DNI.

– Si vas a realizar un pago, utilizá medios que permitan mantener un seguimiento de la transacción. Las páginas seguras deben comenzar con “https://” y no con “http://”

OMIC 9 de Julio – Libertad N.o 934 – Nueve de Julio

Teléfono: 2317 61000 Int. 160

Email: [email protected]