La niña que atrapada en auto y rescatada por un bombero esta muy bien

Quimey Cabrera tiene ocho años y tal como lo informó Cadena Nueve, fue rescatada este domingo por un bombero fuera de servicio, Cristian Arce, cuando el coche en el que viajaba volcó. “Me prometió que me iba a sacar, después rompió con un cuchillo el cosito en donde yo estaba atrapada”, relató la niña a Cadena Nueve.

El bombero oriundo de Daireaux volvía de sus vacaciones cuando se encontró con el trágico escenario sobre la Ruta 86. Arce, sin equipo alguno, contuvo a la pequeña que estaba atrapada por el apoyacabezas. Cristian comenzó a hablarle con calma, la tomó de la mano para tranquilizarla, ahí la niña confió en que iba a salir de ahí.

La niña recordó sentir dolor de espalda, en el cuello y en sus pulmones. “El coso donde yo estaba atrapada no me dejaba respirar bien”, explicó Quimey. Luego llegaría el bombero que la liberaría de ese mal momento, más tarde, otros bomberos de Benito Juárez y Laprida entraron en acción con las herramientas y la pudieron sacar del coche siniestrado.

Sobre el estado de salud de la niña, su mamá Mirta Arista, señaló que ya le dieron el alta y que está muy bien. “Le habían hecho tomografías, placas, análisis de sangre y salieron todos muy bien”, dijo Arista a Cadena Nueve. Su hija mañana debe volver al centro sanitario para controlar cómo sigue, “pero bueno ella se encuentra muy bien gracias a Dios, aparte ahora ya estamos en casa con sus hermanas que es lo mejor que le puede pasar”, manifestó.

Durante su breve estadía en el Hospital de Benito Juárez, Quimey fue visitada por sus familiares y su mamá la vio tal y como estaba en el principio, indicó la niña. Mirta explicó que luego de los sucesos recibió los llamados de muchos conocidos y también de muchas mamás y compañeras de la escuela. Este año la niña pasó a tercer año y señaló que destaca con notas de diez en todas las materias.

El lunes Quimey hizo una videollamada con Cristian Arce. “Él me dijo que estaba bien y después lo voy a notar en mi celu, me dijo que después la llame pero hasta el momento no lo tengo anotado y ahora después me lo voy a notar en mi celu”, dijo la pequeña a Cadena Nueve. “Nosotros le agradecemos le dimos las gracias por todo lo que había hecho, por como lo había ayudado, como lo había contenido”, agregó Arista que agradeció a quienes ayudaron a que su hija hoy se encuentre muy bien.