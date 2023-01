Salvó a un niña atrapada en auto: Enorme gesto de un Bombero fuera de servicio

Cristian Arce es oriundo de Daireaux y pertenece al cuerpo activo hace dos años. “Soy muy nuevo, pero gracias a Dios he tenido las oportunidades que nos brinda el cuartel para capacitarnos y así lo hago”, dijo a Cadena Nueve luego de salvar a una niña atrapada en un auto que volcó sobre la Ruta 86, entre Benito Juárez y Laprida.

Arce volvía de vacacionar en Mar del Plata y unos amigos que se movilizaban en otro vehículo, tres kilómetros por delante, le hicieron seña para que se detuviera. Un automóvil se hallaba volcado a la vera del camino. El bombero sin equipo, pero con la preparación al hombro, descendió de su coche para divisar la situación. Dentro se encontraban atrapadas seis personas oriundas de Tres Arroyo, una de ellas sin vida.

“Lo primero que hago es un ‘360’, ver lo que había pasado, y automáticamente le digo a mis amigos que llamaran a la Policía, a Salud y a Bomberos”, narró a Cadena Nueve. Arce sabía que el coche siniestrado tenía un equipo de gas y también había corriente y con ello podía estar en peligro la vida de la nena. “Me hice un Plan B por si se complicaba y no llegaban la tarea de los bomberos, son cosas que te pasan y actuamos de la manera que nos enseñan”, aseguró el bombero.

Quimey, la niña de ocho años, estaba apretada con el apoya cabeza y con taquicardia. “Lo primero que hice fue contenerla y presentarme, le dije que era bombero, que la iba a ayudar y que íbamos a salir los dos”, dijo Cristian Arce, “ella enseguida confió en mí me dio su mano y me pidió que no la dejara sola”. El bombero tranquilizó a la pequeña, le indicó que iban a salir los dos juntos del auto y así fue. Desde Benito Juárez y Laprida, los cuerpos de bomberos se acercaron con los elementos para cortar el vehículo y sacar a la nena.

“Yo estuve más con la nena, mi amigo de la Radio vio como nos amigamos en esa situación y eso lo conmovió a él”, dijo el bombero a Cadena Nueve. Cristian Arce cree que esa escena causó más repercusión y no le quitó los méritos a sus colegas y sus amigos. “Cuando llegó un oficial a cargo me presenté, le pregunté si quería que yo me retirara así entraba el personal de él y me dijo que no que me quedara en el vehículo”, continuó narrando el bombero deroense contento por aportar su granito de arena de pertenecer a esa institución que le dio la oportunidad de capacitarse.

Arce trató en todo momento que la niña no pensara y preguntara por su papá. “Yo no sabía quién era la persona que estaba, traté de distraerla con preguntas, preguntas habituales que se hacen en un rescate”, señaló el bombero. Quimey le pedía un abrazo, Cristian solo podía darle la mano y contenerla, le dijo que cuando saliera la iba a abrazar. “Me quedé al lado de ella, no quería tocarla por si tenía algún tipo de lesión alguna fractura”, dijo Arce, “le dejé el número de mío y ayer hicimos videollamada la verdad que estoy muy contento por haber estado en ese momento y feliz por ella que esté con su mamá”, manifestó en diálogo con Cadena Nueve.

Los superiores del Cuartel de Bomberos de Daireaux están muy orgullosos, “me acaba de felicitar el presidente por como actué, mis compañeros también muy contentos”, expresó Cristian Arce que recordó que su trabajo fue de contención, la tarea dura la relegó a los cuerpos de Benito Juárez y Laprida.