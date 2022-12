Julia Crespo: ‘El Gobierno de Barroso está en piloto automático y carece de creatividad en gestión’

La Presidenta del Bloque del Frente de Todos, Julia Crespo, reflexionó sobre la gestión del gobierno local, una deuda del sector inmobiliario con la comunidad, y el entramado entre el Polo de Conocimiento y el Programa Puentes, donde señaló que “una cosa no quita la otra”. A la vez, manifestó que la gestión de Mariano Barroso está en piloto automático y carece de creatividad.

Hacia finales de julio, indicó Julia Crespo, el intendente Mariano Barroso junto a Néstor Auza informaron del proyecto que tienen para el año que viene. “Creemos que es un buen proyecto de formación profesional, la crítica que hacemos desde el 2016 es que para hacer eso no se necesita invertir lo que se invirtió en el San Cayetano”, expresó la concejala del FdT. “Según nuestros cálculos a la finalización de ese espacio vamos a llevar gastado 140 millones de pesos de todos los y las nuevejulienses”, agregó.

La mayor parte de ese capital salió del fondo educativo, “dinero para mantener las escuelas”, resaltó la edil. El FdT habría de comenzar el proyecto al revés, iniciando por la cáscara, por la parte de afuera por el espacio físico. “Nosotros hubiésemos empezado por los contenidos, traer carreras en los espacios físicos que ya están”, dijo Julia Crespo. Hace poco inspectores les indicaron que hay disponibilidad de aulas en las escuelas, pero la visión del oficialismo local es otra, expresó la concejala que cree que desde el espacio del Frente de Todos importan las posibilidades educativas de los vecinos y vecinas de Nueve de Julio.

“Creemos que es poco”, dijo la presidenta del Bloque del FdT, “nosotros empezamos en su momento a buscar alternativas, vimos el Programa Puentes, lo ofrecimos primero al intendente, después a los concejales, no se interpretó y después se recapacitó”. Más tarde ocurrió en La Plata la reunión entre el Jefe de Asesores del gobernador de la Provincia, Carlos Bianco, los concejales del FdT y el jefe Comunal para interiorizar más a fondo la propuesta. Entonces, este lunes los ediles se reunieron con Mariano Barroso.

Julia Crespo indicó que tanto al intendente Barroso como a la Jefa de Gabinete, la Doctora Gentile, se le compartió un listado de carreras en donde ‘Puentes’ tiene convenios de diferentes localidades de distritos de la provincia de Buenos Aires.

“Creemos que pueden coexistir, queremos que coexistan, queremos que se les dé una oportunidad”, dijo sobre ambos programas de capacitación y formación. El Bloque del FdT solicitó a inspectores secundarios y la inspectora Leonor Capriroli una encuesta a estudiantes de Nueve de Julio, la semana que viene se compartirán con el intendente y la cartera de educación los resultados. “Sabemos que con toda esta demora que se generó no vamos a entrar en el primer cuatrimestre, en marzo”, destacó Crespo,“empecemos a trabajar ahora así por lo menos en el segundo cuatrimestre ya tenemos alguna alguna carrera en marcha”.

PLUSVALÍA

Es un tema en que el Frente de Todos insiste desde hace tiempo. “El municipio ha dejado de percibir mucho dinero a favor de los vecinos y las vecinas nuevejulienses en contra de un grupo reducido que no ha sido grabado con ese con esa tasa, la plusvalía”, refirió Julia Crespo.

Este tributo recauda a partir del incremento de valor de un terreno, lote -loteo- o reordenamiento urbanístico. la tasa está fijada desde el 2010 en la ordenanza fiscal e impositiva y nunca fue vetada por ningún intendente, “ni por el intendente Batistela ni por el intendente Barroso”, enfatizó la concejala.

El municipio de Trenque Lauquen copió la ordenanza de Nueve de Julio y gracias a ello incorporó cantidad de tierras para después solicitar programas de vivienda sociales. “Acá hasta este año jamás se cobró la plusvalía, ahora nos hicieron llegar la información de la cantidad de loteos y construcción de departamentos desde esa época (2010) y que hasta ahora tendrían que haber pagado plusvalía y no la pagaron”, informó Crespo.

La Presidenta del Bloque del Frente de Todos indicó que esta tasa no se pagaba porque no se cobraba, hasta ahora. “Se empezó a cobrar porque el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires empezó a intimar que esa ordenanza no se cumplía”, explicó Crespo, que cree nunca hubo voluntad para hacer regir esa ordenanza y por lo cual se han perdido ‘pilones’ de programas de construcción de viviendas.

La concejala del FdT advirtió que hay silencio estampa con esta problemática y que su bloque es el único es el único que protesta. Ni en la intendencia de Walter Battistella, ni en la intendencia de Mariano Barroso se movieron fichas, dijo Crespo que también apuntó a funcionarios dentro del Consejo Deliberante. “Cuando nosotros vemos que se dice que por la inflación, como se dijo ahora, que los vecinos tienen que hacer un esfuerzo, bueno, hagámoslos todos pero también aquel desarrollador inmobiliario que hizo loteos que incrementó el valor de su propiedad y tenía que pagar un tributo por eso y no lo pagó”, enfatizó.

“PILOTO AUTOMÁTICO”

“Nosotros hace un tiempo venimos evaluando que la gestión de Mariano Barroso está con piloto automático y no hay no hay inventiva, no hay formas de gestionar diferente”, manifestó la presidenta del Bloque de Concejales del Frente de Todos ante lo acontecido con ‘Puentes’ y las gestiones de infraestructura en toda la Provincia de Buenos Aires. “Se están haciendo las plantas de tratamiento líquidos cloacales, obras de agua, porque hay financiación recursos hídricos”, señaló, “después de dos años de pandemia no hubo un peso para nada, todos los fondos fueron al tema salud y este último año el gobernador bajó órdenes, ‘hay que hacer obras’, no solamente por el mejoramiento la calidad de vida de los y las bonaerenses, sino también por la generación de mano de obra de empleo”, destacó Julia Crespo a Cadena Nueve.

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante se aprobó un pedido informes sobre el acceso a Naón, al Bloque del FdT le llamó la atención que no se haya concretado la tercera etapa. Las obras se hacen con fondos del Ministerio de Desarrollo Agrario, en el plan de mejoramiento de caminos rurales. La primera etapa eran 5 millones de pesos, la segunda etapa constaba de más de 20 millones y pico de peso, explicó la concejala. Crespo explicó que se dirigieron a los funcionarios que les dijeron, ‘no es muy probable que salga la tercera etapa, no están rendidos los las primera y la segunda etapa’.

Ahora el primer tramo de estas obras se rindió, se solicitó mayor información. “Vuelvo a repetir, vemos demasiada tranquilidad y una gestión muy liviana de parte del intendente y de sus funcionarios”, manifestó Julia Crespo.

La edil no negó el proceso inflacionario que atraviesa el país, pero tampoco pudo hacer vista gorda del aumentó generado por decreto. Julia Crespo cree que acrecentar las tasas a un 80% a partir de enero es demasiado para el bolsillo de los vecinos y vecinas, su propuesta era concretar el aumento de forma escalonada, siendo justos con el bolsillo del pueblo. “Nosotros sabemos que el valor de las tasas y el presupuesto está aprobado y nosotros somos minoría, no hay voluntad de hacer ningún cambio en Juntos-Pro y Juntos-Unión Cívica Radical”, indicó.

El interés de Julia Crespo es que cuando las y los vecinos digan que los concejales aumentaron 80% las tasas, se reconozca que el bloque al que conduce no estaba de acuerdo. “Nosotros hicimos otra propuesta, creemos superadora, y fue desestimada”, resaltó a Cadena Nueve.

A la vez, en la última sesión del se solicitó un cuarto intermedio para acompañar a las cooperativas del interior del distrito, quienes prestan el alumbrado público y hacen la cobranza de ese servicio. También, apuntó que los vecinos de La Niña y de French -a diferencia de la ciudad cabecera- van a pagar otro aumento del 20% luego de abril. Crespo comprende a los aumentos como facilismos de la gestión, sin intentar buscar soluciones creativas. “No desconocemos la situación de las cooperativas, creemos que hay que trabajar para solucionar este problema que tienen, pero no en términos facilistas y pagar más”, dijo a Cadena Nueve.