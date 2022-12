Cerramos el año: un diciembre del desbarajuste

Desbarajuste, una palabra que nos define, según la Real Academia Española, es desorden, confusión.

El mes de diciembre es difícil para cualquier persona, se hace un balance de los objetivos, lo alcanzado y lo que no. Muchas veces esto genera angustia al ver que no se cumplió lo proyectado.

Ahora si tenés un emprendimiento, el desconcierto, la confusión y la incertidumbre se multiplicó por mil. Los números de cualquier pyme o pequeña empresa son complicados por los aumentos en costos fundamentalmente debido a la inflación, acrecentamientos en combustibles y sueldos.

La ganancia realmente es muy baja, o los números son muy finitos como normalmente se dice. Para complicarla aún más el gobierno estableció un bono por decreto de fecha sábado 17 de diciembre de 2022, de $ 24.000 a pagar a los empleados, lo que no dice la noticia es que el empleador debe hacerse cargo, y todavía no se sabe cómo se va a implementar, sumado a que en diciembre se deben pagar sueldos y aguinaldos.

El empresario argentino no sale de su asombro y realiza cálculos y más cálculos para ver cómo puede llegar a pagar todo sin generar crisis ni conflictos en su empresa.

Me he puesto a pensar si alguna vez los políticos que realizan normas, reglamentaciones, disposiciones, consultan a un laburante que ve las facturas de sus insumos aumentar constantemente, la cuenta bancaria sufrir la gran carga impositiva, y hacer frente a las presiones que surgen de estas medidas tomadas a último momento.

Nadie niega la necesidad de subir los sueldos del personal, pero alguien analizó si ese pequeño propietario de un negocio que hace magia puede pagarlo, sumado a la carga de otras medidas. O de un jubilado que tiene tres empleadas domésticas (sus cuidadoras) y que tiene que hacer frente a tres bonos, con la jubilación que cobra.

¿Alguien pensó en las consecuencias de un feriado puesto de un día para el otro? Los innumerables turnos médicos, operaciones, gestiones que no podrán realizarse, costos de parar un país.

Siempre me gusta llevar en estas notas de cada miércoles, ideas y novedades para ayudar en la administración y las finanzas, pero en esta oportunidad solo quiero enviar un fuerte abrazo a cada argentino que lucha por llevar su empresa adelante, que tiene metas, que quiere crecer y que lamentablemente con estas políticas está pensando en reducir su personal a la mínima cantidad posible o cerrar, porque así no dan ganas de seguir.

Y no tratemos de poner precio a nuestro producto o servicio, tarea difícil como pocas, si no sabemos qué costarán los insumos, los impuestos, y toda sorpresa que surja.

Y no hablo de partidos, porque es de un lado y del otro, del que hace, y del que no se opone.

¡Que poco aprendimos de Scaloni, Messi, y de nuestra gran selección!, que creó un plan, que estudió a cada rival, que trabajo sin parar, que no miró individualidades, sino el triunfo del equipo, que ahora todos festejamos, pero que no leemos, no entendemos.

Para lograr los sueños, tenemos que trabajar y dar lo mejor de cada uno de nosotros.

¡Qué lindo sería que un día se lleven a cabo medidas que impulsen a Argentina campeona del mundo!, en futbol y en todo lo demás, en producción, en trabajo, en valores.

Que se tomen con tiempo, donde cada empresa pueda analizar y elaborar un plan de acción. Que nos ordenemos, que se termine el desbarajuste de una vez.

Dónde ya no haya parches, sino proyectos, y se apoye a aquellos que se despiertan cada mañana para poner a nuestro país de pie.