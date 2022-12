Lionel Messi: ‘Sabía que Dios me iba a conceder este regalo’

La palabra significado no lleva al concepto o idea que se asocia a una cosa.

Y el vocablo significado es objetivo, concreto. Hace al sentido de una palabra o de una frase.

En tanto, el significante es un adjetivo que refiere a algo que significa. También lo que la palabra puede simbolizar.

En otras palabras, es lo que se percibe a través de los sentidos.

En ese contexto, la palabra Messi nos lleva a Mesías. Es decir, el salvador o liberador de un grupo de personas o de la humanidad en general. En el caso del jugador de futbol, condujo, guio a un grupo de deportistas a ser Campeones del Mundo en el balón pie.

El practica ese deporte con solvencia destacada a punto tal que se lo considera como el mejor jugador del mundo.

Y es así, que de Messi, desde lo folklórico se le dice MessiAS.

Pero que Lionel, tenga tatuado en su pierna izquierda a Jesús, Dios hecho Hombre, y abiertamente diga que se ha encomendado a Dios, habla de un ser sensible, humano, de fe y sencillo, y que tiene limitaciones como todo ser viviente, y confía en Dios y Jesús.

Messi se anima y lo dice a la humanidad, lo que muchos ídolos no se animan, y lo ocultan.

‘Ser pequeño en la vida me enseñó que podía ser grande en el futbol. Que se me considere el mejor no es llevar mi orgullo por el mundo, es sentirme orgulloso de mi camiseta, de mi perseverancia y de lograr la Gloria’, ha declarado luego de besar y levantar la Copa de Oro.

Es decir, su palabra denota humidad y responde a las expectativas de quienes lo consideran el Mejor del Mundo o de todos.

El otro significante, viene del nombre del autor del segundo gol del partido contra Francia, el que hizo Campeón Mundial al seleccionado.

Ángel Di María. Ángel significa “el mensajero de Dios” o “el enviado de Dios”. Custodio de cada persona.

Por su parte, María, además de significar, Madre y Señora, mayoritariamente se considera que equivale a «eminente» o «excelsa».

Estos dos jugadores, cuyos significantes son celestiales, son amigos en la vida y excelente jugadores de futbol.

Además, si se tiene presente que se ha visto rezar a Lionel Scalone, Director Técnico y otro jugador, como Julián Alvarez, le ha contado a sus amigos, que en la concentración se reza, no hay que descartar que la fe en Dios y en María ha estado presente en el la Selección Nacional.

La pregunta es, casualidad o causalidad?

AH! Ayer cumplió años el papa Francisco!