La ‘Jornada Nacional del Agro 2022’ se prepara contra todo pronóstico

El Presidente Confederación Rural Argentina (CRA), Jorge Chemes, dialogó con Cadena Nueve sobre la 6ª edición de la Jornada Nacional del Agro (JONAGRO) que comienza este jueves 1 de diciembre. El objetivo es no solo llegar al productor, sino, al grueso de la población y de los ciudadanos, explicó el referente rural. “El hombre de campo ya sabe lo que necesita y lo que estamos viviendo, pero es importante que el grueso de la sociedad tome conciencia”, expresó sobre la sequía y la coyuntura política del país.

Las charlas serán encabezadas por especialistas en el tema, no sólo economistas, sino, politólogos, sociólogos e inclusive productores con dotes de dirigentes abocados a las economías regionales. “También, incorporamos a los ateneos que es la gente joven de nuestro movimiento que está trabajando fuertemente y que de alguna manera participa también en toda esta labor que estamos llevando adelante”, refirió Chemes.

En relación a la sequía que afronta el sector, el presidente del CRA explicó que el impacto se ve en el rendimiento de los cultivos y el compromiso que se pone en los cultivos de verano y lo mismo para la ganadería. “El campo está pasando un momento muy grave climáticamente y por supuesto con las incertidumbres políticas que vemos a diario y que lamentablemente no ayudan”, manifestó Chemes a Cadena Nueve.

“Creo que las crisis que viene sorteando Argentina hace que no podamos tener una visión ni siquiera de mediano plazo, siempre estamos sorteando las urgencias y tratando de solucionar con parches los problemas que son estructurales”, enfatizó el referente rural. Jorge Chemes estimó que la dirigencia política no tiene conciencia de cómo funcionan los sectores productivos del país y, a la vez, cree que eso es fundamental para que Argentina encuentre un rumbo.

Sobre el dólar soja, Chemes cree que no es una buena medida. “Son medidas que terminan siendo un parche”, dijo el presidente, “no podemos no reconocer de que el productor puede facturar algo más y mejorar su ingreso momentáneamente, pero el que pudo retener granos es una minoría en el sector y esto no favorece al campo, no genera la confianza y la certidumbre, vemos claramente que el objetivo es recaudatorio, la desesperación que tiene el país por juntar reservas y busca cualquier alternativa”.

Para más información https://jonagro.com.ar/