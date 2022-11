Desempeño en crecimiento de Atlético 9 de Julio en todas las categorías

Después de una temporada con permanente actividad en todas sus categorías, finalizan los certámenes organizados por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, quedando solamente pendientes los partidos finales entre los clubes Atlético 9 de Julio y Social, de Junín, para definir los campeones en las categorías Sub 14 y Sub 19, ambos suspendidos por lluvia.

Los que pudieron finalizar, fueron en las categorías Sub 16, resultando ganador el domingo pasado, el equipo del Club Ciudad, de Bolívar, al vencer a Social por 2 a 0 y en Sub 19, fue campeón Social, al imponerse a Saladillo por 1 a 0.

En la mayor parte del año se disputaron los torneos de la fase regular, por puntos, con los doce clubes agrupados en las zonas “A” y “B”, finalizando el Club Social ganador en las cuatro categorías en la “A” y el Club Atlético, en la “B” lideró en Sub 14, Sub 16 y Sub 19, finalizando segundo en primera división, que se adjudicó Saladillo; clasificando los cuatro primeros de cada una para los play offs que se terminan de disputar, salvo los dos partidos faltantes.

Esta semana la actividad será Nacional, porque se disputan los Campeonatos Regionales de Clubes (C.R.C.) que organiza la Confederación Argentina, para la categoría Sub 14, siendo sede Mar del Plata de los Regionales Bonaerenses, que contarán con la participación de equipos de la Asociación del Centro.

En cuanto a la primera categoría masculina, tuvo un desarrollo similar, porque participaron doce clubes, distintos a los femeninos, en dos zonas, adjudicándose el Club Atlético la “A” y Argentino, de Trenque Lauquen la “B” y en los play offs, el equipo de 9 de Julio se impuso a Sarmiento, de Junín, por 4 a 0 clasificándose campeón de la temporada.

Y además, este año la Asociación oficializó el torneo de Mamis Hockey, categoría reglamentada por la Confederación, también con los clubes agrupados en las dos zonas, venciendo en la final de los play offs el Club Social a San Martín, de 9 de Julio, ganando así la primera copa en disputa.