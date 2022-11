Donde se carga combustible no se podrá usar el QR para pagar

La Secretaría de Energía dispuso eliminar el símbolo a escanear de toda columna, poste, surtidor o cartelería que se encuentre dentro de las áreas clasificadas de la Estación de Servicio.

La polémica sobre el uso de los teléfonos celulares en las Estaciones de Servicio fue finalmente zanjada por la Secretaría de Energía de la Nación, que ordenó eliminar el símbolo QR de toda columna, poste, surtidor y cartelería que se encuentre dentro de las áreas clasificadas de la Estación de Servicio, procediendo a su reubicación en otros sectores del establecimiento.

La medida, informada por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización a cargo de Aníbal Mellano, dispuso modificar una reglamentación que data del año 2018 que autorizaba el uso de esta herramienta desde el interior del vehículo, al tiempo que sugería que el código a ser escaneado se encuentre al alcance desde la posición del conductor.

Sin especificar los motivos del cambio, ni normativa que lo avale, ahora la dependencia advierte que los dispositivos móviles no son equipos aptos para áreas clasificadas, por lo que su uso indebido en dichos sectores puede conducir a serios accidentes. Por otro lado, recomienda implementar un sistema de advertencias de seguridad sobre las aplicaciones de pago, a los fines de fomentar su correcta utilización por los usuarios.

Asimismo se recordó la prohibición del uso de teléfonos durante la carga de combustible, es decir que la operación de pago se debe efectuar de forma previa o posterior al expendio; que esta modalidad no está autorizada para motocicletas y que tampoco es válida para el cobro del GNC. En ese sentido, ordena a los estacioneros a que arbitren los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, bajo apercibimiento de proceder a sancionar a la instalación que no lo hiciere.

La decisión gubernamental contrasta con el crecimiento exponencial que tienen las billeteras electrónicas en las Estaciones de Servicio. La líder del segmento, la APP de YPF, realiza más de 260 pagos por minuto, es decir más de 4 por segundo.

Lo mismo sucede con las plataformas de las distintas compañías y con Mercado Pago, siendo esta una operatoria en franco crecimiento, en parte por la disposición gubernamental por la cual, a partir de finales de noviembre del año pasado, todos los QRs son interoperables.

Carlos Basílico, presidente de la Unión de Expendedores de Combustibles de La Plata y tesorero de FEC dijo que “no estoy en desacuerdo con la medida, pero vamos a realizar una presentación ante Energía para ver cómo se encara este tema de ahora en más. Es un peligro usar el celular en áreas de carga de combustible, pero no queremos perjudicar a los clientes ni a las estaciones de servicio. Por lo tanto, queremos que nos expliquen cómo se puede llevar a cabo”. Una variante que manejan en el sector es hacer la operación en los minimercados de las estaciones de servicio.

Según explicó el dirigente, las multas por no cumplir con esta nueva medida pueden rondar entre cien mil y un millón de pesos.

En tanto, Aníbal Mellano, director nacional de Refinación y Comercialización, salió a explicar los motivos por los que se ordenó eliminar el símbolo QR en las islas de carga de combustibles. “En las áreas clasificadas no está permitido utilizar dispositivos electrónicos que no tengan la categoría de antiexplosivos. Y el código QR induce a la gente a usar el teléfono cerca de los surtidores”, sostuvo. “Pero esto no implica que no se pueda colocar en otras zonas del establecimiento, como por ejemplo las tiendas de conveniencia”, agregó.