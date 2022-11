Otra victoria ‘Violeta’ que saca ventaja en la punta del certámen

Bajo una persistencia precipitación, Atlético Quiroga renovó su condición de líder en la fortaleza violeta. Derrotó a Atlético Naón por 3 a 1 y ahora se despegó en la punta. Tal vez, pensando que debe seguir sumando ya que en el cierre de primera ronda estará libre y quiere permanecer al frente del Torneo de la Liga Nuevejuliense.

Esta victoria quiroguense fue al jugarse la octava fecha de la competencia que finalizará en el 2023.

Con goles de Juan Cruz Suñe, José Alfonso y Lucas Ziotti, demostró superioridad ante su rival. Descontó Ignacio Lacarra.

En tanto, su perseguidor, Once Tigres no pudo con Atlético French. Perdió 3 a 2. Jugaron en el Coqueto y el Albinegro se puso en ventaja al iniciarse el partido. Fue Brian Rodríguez que logró el primer gol del encuentro. En la segunda parte, Enzo Bracco empató de penal para Once Tigres. Y luego el ‘Albinegro’ logró su segundo gol por intermedio de Nicolás Martín para seguidamente los locales alcanzaron el 2 a 2 a través de Ayrton Starna, hasta que hasta que el final del cotejo Braian Rodríguez puso el 3 a 2 definitivo.

A su vez, San Martín alcanzó una importante victoria en el final del partido. Sumó conforme a sus expectativas y en la forma que veía haciéndolo. Ese ímpetu ofensivo no se lo frenó Libertad en un césped embarrado del Vicente Cusatti. El único gol lo hizo Enzo Monjada. Final 1 a 0.

En Barrios Unidos se disfrutó de un entretenido cotejo. Es que El Fortín y Deportico San Agustín necesitan sumar de a tres. Y jugaron para ello. Y fue el local el que alcanzó el objetivo y dejó el final de las posiciones. Nahuel Salas convirtió para el Granate, que siempre estuvo en ventaja y fueron Braian Jaime y Nicolás Jaime que alcanzaron la igualdad para la V ‘Fortinera’. Hasta que finalmente, otra vez, Braian Jaime puso el 3 a 2 definitivo.

Estuvo libre Social y Deportivo 12 de Octubre

A las 19,30 juegan Agustín Álvarez y Atlético 9 de Julio.

Octava fecha

Fortaleza Violeta: Atlético Quiroga 3 – Atlético Naón 1

Estadio Abel Del Fabro: Once Tigres 2– French 3

Estadio Vicente Cusatti. Libertad 0– San Martín 1

El Fortín 3 – San Agustín 2

Estadio Antonio Crosa: Agustín Álvarez – 9 de Julio

Libre: Social y Deportivo 12 de Octubre

POSICIONES

Atlético Quiroga 20

San Martín 18

Once Tigres 16

Atlético 9 de Julio 13

Atlético French 11

Libertad 9

Social y Deportivo 12 de Octubre 7

Atlético Naón 5

Agustín Álvarez 4

El Fortín 4

Atlético Deportivo San Agustín 2

Novena fecha

Atlético French – Atlético Quiroga

Atlético 9 de Julio – Libertad

San Martín – 12 de Octubre

Deportivo San Agustín – Agustín Álvarez

Atlético Naón – El Fortín

Libre: Once Tigres