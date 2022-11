Pase, vea y disfrute: El Circo Sathany debutó en Nueve de Julio

Este viernes el Circo Sathany abrió sus puertas a la comunidad de Nueve de Julio. Ubicado en el Acceso Presidente Perón a la altura de las vías del ferrocarril Sarmiento. El día sábado habrá doble función, a las 19 y 21h, y Walter Ríos, capataz y encargado del circo, resaltó que “es lindo espectáculo, no se van a ir desilusionados”.

El encargado destacó que el circo es cultura y es algo que es para el pueblo. “Venimos a traer alegría, con toda la responsabilidad que conlleva esto, es un circo muy familiero y para la familia”, expresó Ríos a Cadena Nueve. El Circo Sathany tiene 30 años de historia, a lo largo y ancho del país, y lleva ya la segunda generación de artistas circenses, además de aquellos y aquellas que aportan desde sus números propios.

La gente de Nueve de Julio respondió bien al primer día del circo que tiene un gran espectáculo para los chicos y grandes. Circo Sathany cuenta con el ‘Globo de la Muerte’, la atracción del circo, también el péndulo, una chica que hace acrobacia aérea, y los mejores payasos. “Animales no hay, ya hace 27 o 30 años que no hay”, explicó el capataz del Circo Sathany, “uno se tiene que ir adaptando y mutando a lo que es el progreso, si el progreso es eso nosotros tenemos para el progreso”.

Ríos lleva 33 recorriendo el país y las naciones limítrofes, lo suyo fue pasión desde chico. “Yo tenía 7 años y me escapaba de mi casa, venía el circo a la esquina de mi casa y yo me escapaba, mis padres renegaban mucho porque desaparecida y ellos sabían donde me tenían que ir a buscar”, recordó el capataz. A la edad de 13 años Walter se escapó con el Circo, su padre lo siguió y se volvió domador de tigres, “arrastre a la familia y hoy (el circo) es mi pasión”, bromeó.

“El circo está acá para darle alegría al pueblo”, finalizó Walter Ríos a Cadena Nueve.