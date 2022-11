Cooperativa Mariano Moreno: La Lista Celeste continúa preocupada por las deudas, “son números muy importantes”

Margarita López y Oscar ‘Cacho’ Buffoni, delegados de la Lista Celeste en la CEyS, compartieron con Cadena Nueve sus consideraciones en relación a la asamblea que la Cooperativa realizó y en donde se trató la cuota de Capitalización, la venta de terrenos para el desarrollo de una obra de gas y un déficit en los balances. En esa ocasión el contador indicó que la deuda alcanza 400 millones de pesos.

A la vez, Lopez celebró que en este encuentro se respiró un aire distinto, donde las y los delegados se trataron bien, “eso es de celebrar”, dijo Margarita. Aun así, a la delegada le pareció que no importaba la discusión porque los temas parecían estar aprobados desde antes. “Vemos como una falta de reacción del vecino, está todo muy apático, todo muy quieto y eso realmente preocupa”, expresó por su parte Buffone, “no venimos acá a hacer proselitismo, venimos advirtiendo esta situación, la Cooperativa se va se van deterioro”.

La asamblea inició con la explicación del presidente Matias Lossino sobre la cuota de capitalización y su destino a proyectos como el servicio de televisión, aunque más tarde refirió que esto no era viable por la falta de recursos.

“No se vislumbra a corto plazo una solución de parte de la conducción de la cooperativa”, dijo ‘Cacho’ Buffoni, “lo único que se está aplicando es una una cuota de capitalización, a los socios, de hasta un 60% que si bien en principio no no irían aplicar ese porcentaje, no hay nada garantizado que después no lo hagan”. La deuda establecida es de 400 millones de pesos, “es mucho”, resaltó el delegado.

La lista Celeste sí aprobó la compra de terrenos para el despliegue de obras de gas, “no vamos a poner palos en la rueda”, dijo ‘Cacho’. Para gusto del espacio que representa esto no era de suma urgencia, ante la venta de dos terrenos se podría haber empleado el dinero alojado en una caja de seguridad y no desprenderse del inmueble.

Margarita López indicó a los usuarios revisar las nuevas facturas de internet, “este mes de noviembre vinieron con un casi un 20% de aumento”, dijo y adelantó que el mes que viene hay un 9,8 más de incremento aplicados por parte de la conducción y sin aplicar la cuota de capitalización. “O sea que si como dijeron en la asamblea va ser un aumento en dos meses o tres, ya tenemos la quita de subsidios que los grandes consumidores y los domiciliarios que consumen más de 300 kilowatts lo van a notar y bastante”, agregó.

“La cooperativa como cualquier empresa cuando acumulas balances negativos llega un momento en que se funde, podemos llegar a perder la empresa que es de todos”, arremetió la delegada de la Lista Celeste que se sorprendió por la liviandad con la que comunicaron los números este y como tratan al vecino o socio. También, agregó que “las deudas que tiene (la Cooperativa con) para cobrar son aproximadamente 81 millones por un lado más 87 millones por otro, o sea no cubre la mitad de la deuda”. Por su parte ‘Cacho’ solicitó un gesto del Consejo para la empresa que conducen.

La Cooperativa Mariano Moreno deberia de justificar el ingreso de personal nuevo y los emprendimientos creados, expresó Lopez. “Si vos no tenés bajas y estás quebrando normalmente el personal que se jubila no lo renovas y mucho menos tomar personal nuevo”, explicó, “del año pasado a este hubo 16 ingresos de personal”. Ante esas situaciones Margarita Lopez pidió que la CEyS no busque salvavidas en otros, ni arroje la responsabilidad a la comunidad. “Por más que la empresa sea de todos, la responsabilidad de conducir le corresponde a la Lista Verde encabezada por Matías Lossino, lamentablemente es una dirección que va de mal en peor”, sentenció.

“En otro medio habían dicho que los delegados no como que no nos calentábamos, que no íbamos nosotros”, dijo algo molesto el delegado de la Lista Celeste ,“que especifiquen bien porque hay gente que está haciendo propaganda para otra lista y mal informan a la gente”. ‘Cacho’ refirió que a la asamblea se presentaron 37 de los 70 delegados de la Lista Verde, “ahí hay un problemita y algunos no votaron inclusive”, resaltó. “Nosotros de 34 fuimos 29”, agregó Margarita.

Oscar ‘Cacho’ Buffoni pidió encarecidamente que se ponga la mano en el corazón y busquen ayuda financiera, “hay entidades que a la cooperativa siempre le han dado una mano en momentos difíciles”, refirió a Cadena Nueve.