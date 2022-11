Desde diciembre será obligatorio confirmar el viaje en los trenes de larga distancia

El programa de venta no emitirá más el boleto al momento de la transacción de compra. En su lugar, se pondrá a disposición de la persona que viaja un comprobante -no válido para ascender al tren- asociado a un número de reserva y un código de seguridad. Entre tres y hasta un día antes de comenzar el trayecto, el pasajero o la pasajera tendrá que ingresar a la página www.trenesargentinos.gob.ar, dirigirse a una de las 57 boleterías de larga distancia o comunicarse al 0800-222-8736 (TREN) para validar los datos y que se asignen los tickets.En caso de no cumplir el trámite, se perderá el derecho a viajar, no se podrá acceder a la formación y el reintegro del importe quedará sujeto a la política de devolución de la empresa.(https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/devolucion-o-cambio-de-fecha-de-pasajes-de-larga-distancia) .

Confirmación paso a paso

1- La persona recibirá, al momento de adquirir su pasaje, un número de reserva y un código de seguridad que validará, sin excepción, para recibir el boleto entre las 72 y las 24 horas antes de comenzar el recorrido.

2- Para ello, deberá ingresar a www.trenesargentinos.gob.ar y dirigirse al botón Confirmación de viaje.3- Incorporar al sistema el número de reserva y el código de seguridad que se recibió durante la reserva del ticket.4- Tras ello, seleccionar el trayecto a realizarse y hacer click en Confirmar reserva.

5- Una vez culminada la operatoria, se recibirá -por correo electrónico o se podrá descargar- el pasaje para subir al tren.

6 – Si la persona compró pasajes de ida y vuelta llevará a cabo la confirmación antes del inicio de cada uno de los tramos.

Para quien no contara con acceso a la página, el trámite podrá hacer desde el 0800-222-8736 (TREN) o de modo presencial en las bocas de expendio de larga distancia.