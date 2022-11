Petraccaro, exfutbolista internacional: “No sé si jugaba, pero me divertía mucho”

Néstor Fabián Petraccaro es un exfutbolista internacional que llegó a primera división luego de una artimaña, pensó que lo probarían en inferiores, contó con una sonrisa. “Yo me divertía, no sé si jugaba, pero me divertía mucho”, bromeó y afirmó que patear la pelota es lo más hermoso que hay, “viviría todo para atrás y seguiría haciendo lo mismo”, dijo.

El deportista nació el 27 de enero del ‘66, acuariano e hincha de San Lorenzo, pero por el fútbol no discute, aún dentro de la cancha. “Hay tres opciones, ganar, perder o empatar y lo importante es ser gente, hacer amigos que es lo que te deja”, apuntó. No sabe a ciencia cierta el origen de su nombre, “capaz que me pusieron por el cantante, nunca pregunté, pero capaz que me han puesto por el cantante”, dijo.

“Estudiamos en San Agustín y ahí teníamos todo el grupo con Lisazo, Armandito Poltroni, Fabio Brance y ahí nos sacó ‘Pampita’ Héctor Betty”, recordó sobre sus orígenes futbolísticos en los babys y las inferiores de San Agustín, “ahí fuimos creciendo”, comenzó a recordar a Cadena Nueve.

Antes los jóvenes deportistas se iban a probar a Buenos Aires. Petraccaro tenía 12 años cuando con su grupo de amigos y el papá de Fabio Brance, que trabajaba en Oxinueve manejando un C60 Chevrolet, fueron hasta San Justo. “Él iba a cargar y ahí nos quedamos, nos fuimos a probar a Pontevedra, a Ferro, y ahí soy el único que queda en ferro, los otros quedaron en Boca”, explicó.

En otras ocasiones viajaban hasta Caballito en tren bajo la tutela de ‘Pampita’, la cancha estaba a tres cuadras y ahí tenían que hacer cola, esperando su turno para probarse.

En ‘Ferro’ Néstor Fabián hizo casi todas las inferiores hasta los 18 años, el primer año para adaptarse lo dejaron lo de una tía, en Isidro Casanova. En la época de la colimba volvió a Nueve de Julio, un año. “Jugué y salimos campeón con ‘Coto’ Maldonado en el ‘84, en San Agustín”, rememoró, “ahí me llevaron a probar a nacional, yo pensé que me iba a probar en división inferior y me salieron probando en primera”, bromeó.

El exdeportista internacional estaba de viaje con Daniel Desogo y Jaime Seinfeld, de vacaciones, y los dos lo llevaron a probar suerte Uruguay. “Me preguntaron si me quería probar y como no quería probarme”, dijo entre risas. Entonces, el pase era de Deportivo San Agustín, se lo dieron por un año. En el ‘87 lo buscó Peñarol, pero el granate pedía mucho dinero y jugó en Dudignac logrando el ascenso y saliendo campeón.

Me quería Peñarol en ‘87 Claro pero San Agustín pedía mucho dinero y no se arreglaron y ahí después me destrabaron porque

Martín, su hermano, estaba en la división inferiores y empezó a jugar, “pintaba bien, pintaba lindo”, refirió Nestor. En ese momento el club lo destrabo e hicieron un convenio. Martín firmó para quedar definitivamente Deportivo San Agustín y Nestor empezó a girar a nivel internacional.

Ecuador en 1989, River de Riobamba, 4.000 metros de altura. “Te cuesta un montón, no sabes”, dijo sobre las complicaciones de los primeros meses. Cuando se recuperó y se adaptó fue goleador en la serie B, “me empezaron a ver ya con otra cara y empezamos a escalar”, aseguró. Ante la mirada de 40 mil personas a veces que le gritaban argentino, “es lo más hermoso”.

“Es lo más hermoso que hay, viviría todo para atrás y seguiría haciendo lo mismo”, expresó emocionado, “no sabes todo lo que me hizo conocer esa pelota y siempre la tratamos de la mejor manera, como la novia”. A medida que fue teniendo técnicos Nestor Fabian se afirmó que a la pelota hay que cuidarla mucho, no mancharla. “La querés mucho y la tratas de lo mejor como a la novia, como la señora”, aseguró.

Petraccaro también es Licenciado en Educación Física, tiene el título refrendado, pero no ejerce. Esas enseñanzas y lo aprendido en su carrera -académica y deportiva- no las imparte a sus hijos, no les dice nada. “A uno cuando lo ves caminar te das cuenta si juega o no juega, es increíble como te das cuenta cuando la persona vos ves que tiene alguna condición”, señaló.

El deportista nuevejuliense se desvivía por entrenar, llegaba a bajar hasta 2.7 kilos, “entrenaba, entrenaba bastante y lo hacía doble todos los días”, dijo. Le encantaba entrenar porque vivía de eso, le daba dinero y satisfacción personal, “aparte los amigos, no sabe los amigos que hice, me pongo a pensar para atrás y la gente que me ha ayudado y que me ha tenido en su casa sin conocer”, recordó.

Petraccaro era recordado por su sonrisa característica a la hora de tocar el balón y el pelo largo, todo un tema del pelo. “No era la época, pero me gustaba, era un poco rebelde y me gusta tener el pelo largo”, dijo. Nestor fue a un colegio de curas y a veces se lo cortaban, pero tampoco podía decir nada en su casa, “papá era medio recto y me retaba mucho y para cómo era el mayor, tenía que dar ejemplo”, explicó entre risas.

En la cancha supo trasladar parte de ese carisma, era muy rápido y pícaro con los adversarios, “como me entrenaba mucho y trabajaba mucho en velocidad, no tenía miedo que es fundamental”. Hablamos mucho, recordó el deportista, para bajar un poquito al contrario o para hacerlo enojar, Fabian se dedicaba mucho eso a joder, “después salimos amigos porque es un juego”, bromeó.

El futbolista señaló que en Uruguay nos tratan muy mal a los argentinos, “nos tienen por muy miedosos o cagones”, refirió. Atrás suyo Petraccaro tenía dos compañeros muy guardaespaldas, “ahí me hacían agrandar un poco, era muy borreguito, me agrandaba más y encaraba más”, contó entre risas.

En la actualidad Nestor Petraccaro está ‘repiola’, compra y vende autos, “ sobrevivimos como todo”. Vive en el provincial, localidad muy linda y tranquila que está creciendo, señaló. En Nueve de Julio tiene un taller pero no viene mucho porque se le juntó mucha vagancia, “entonces tratamos de eliminar porque me siguen mucho, yo soy amigo de todo el mundo”, explicó, de nuevo entre risas.

Recientemente, se reunió con los Grobocopatel en Carlos Casares, lo querían dejar a cargo de la quinta y la sexta, pero desestimó la propuesta. “Vos tenés que hacer entrenar y pasar todo el informe a otra persona y hay personas ahí que veo que no entienden nada y la que más gana es la otra persona”, apuntó. Nestor sintió que perdía mucho, tenía que ir a las 2 de la tarde y trabajar hasta la noche y los fines de semana también. “Viajar para afuera es un gasto importante, es un gasto que lo que me querían pagar, era muy poco”, dijo a Cadena Nueve y refirió que jamás le llegó una propuesta de los clubes locales y eso sería interesante.