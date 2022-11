Zapato, tambo, y Wanda Nara: El Padre Guillermo Gómez compartió su sabiduría en ‘El Juego de las 10 Palabras’

El Padre Guillermo Jesús Gómez, Párroco de la Catedral que dejará su puesto en Nueve de Julio para continuar en Lincoln, jugó a ‘El juego de las 10 palabras’ y se mostró algo inquietó ante la propuesta de Cadena Nueve. “No estoy muy lúcido, digo porque soy bien tempranero, pero vengo por ahí con un traqueteo estos días bastante intenso”, refirió , “entonces vamos a ver qué sale”.

“La diócesis no la dejaría, únicamente para irme a Mozambique”, dijo sobre su misión en África. El párroco oriundo de Trenque Lauquen siente la Diócesis del Nueve de Julio como propia, hace casi siete años está al frente de la Catedral Santo Domingo de Guzmán. “Siete años se van a cumplir el 7 de febrero”, especificó y relacionó el número de la suerte con la cantidad de sacramentos.

Gratitud — El padre indicó que podría usar otras palabras familiares, “gratuidad y gratitud”. La gratitud, según un sacerdote psiquiatra y profesor de Guillermo Gómez, decía que una persona no sea grata es patológico, no es lógico. “Él dice que la falta de gratitud rompe la lógica, la lógica es que un bien recibido se convierta automáticamente en un bien donado”, resaltó.

Si somos objeto de cuidado, objeto de cariño, no romperiamos la lógica del camino que fuimos insertos, en cambió quebrantar ese orden de la gratitud significa “vivir una vida solamente pensando en mí o que fuera incapaz de reconocer a todas las personas que han estado en mi camino o también las que me han enriquecido”, dijo el Padre Guillermo, “todo aquello que uno ha recibido, bien recibido, tiene que convertirse en bien donado”.

El cura párroco recordó que en una de las primeras las primeras apariciones del Papa Francisco se remitió a tres palabras que no podían faltar en el léxico de un cristiano. “Gracias; pedir permiso o decir por favor; pedir perdón”, enumeró sobre las palabras que casi que tienen un carácter mágico. “También depende de un corazón que ha experimentado la gratitud y este decide tener un corazón magnánimo, no mezquino”, añadió.

Urticante — “Dios dice que las palabras amables dan la posibilidad de tener muchos amigos y yo diría -dice el Padre- que tiende puentes con muchísima más facilidad y algunos santos dicen que atrae más este una gota de miel que un barril de vinagre”. Gomez refirió que vivimos en una especie de constante agresividad, con ‘discursos urticantes’ que son agotadores y a la larga molestan.

. . . .

Guillermo Jesús Gómez nació en una zona rural de Trenque Lauquen. “Yo soy hijo de tamberos, hijo de Pedro y Alicia, que nacieron en el mismo lugar donde nací luego yo, eran vecinos y ahí se conocieron”. Pedro y Alicia se casaron siendo muy joven, el varón tenía 18 años y la desposada 15 años.

“Yo estaba mirando los papeles y ella tuvo que casarse con el consentimiento de sus padres”, señaló Gómez,“veo la foto de la celebración, del Sacramento del matrimonio, muy clásico de aquella época y se ven personas muy adultas, si yo no hubiera sabido este que tenía quince años hubiera pensado que tenía muchos más años”.

. . . .

Ídolo — Por su formación religiosa la palabra ‘ídolo’ tiene para Guillermo Gomez un sentido distinto al común de la gente y del uso popular. “El ídolo es aquel que se ha puesto no cierto en el lugar de Dios, los falsos dioses que existen”, expresó el párroco y tomó por ejemplo a Messi o Wanda Nara, personalidades vividas desde el cariño, en tanto, otros son vividos de forma extrema haciendo perder la razón y se haga cualquier cosa por ese ídolo.

“Los ídolos de hoy a veces son el consumismo desmedido, el sexo que bien concebido no es una cosa mala, pero a veces es la consideración de una persona como una cosa y como objeto de placer egoísta, puede pasar de a las personas o utilizandolas”, explicó. El ídolo, entendido por el Padre Guillermo, desordena la vida de la persona y el vínculo consigo mismo, lo pone en una relación peligrosa con los demás, afectando la vida de los otros.

Leyenda — Con la leyenda se nutre nuestro corazón, se nutre nuestro espíritu, refirió el padre a Cadena Nueve. Las leyendas pueden ser motivos para rescatar aspectos muy importantes de las raíces, de la vida, de un pueblo con determinadas costumbres. “Permitan mirar nuestra vida hacia adelante, sin desconectar con la vida de nuestro pueblo”, resaltó.

Escuchar — “La palabra preciosísima”, estimó el Padre que analizó que hoy se habla mucho, pero lo cierto es que hay carencia en la escucha por lo que valorizó que las comunidades cristianas realicen una ‘escucha empática’ o ‘escucha contemplativa’ como ejercicio. Un psiquiatra de Irlandés le enseñó a Guillermo Gomez un ejercicio nada fácil en relación a la ‘escucha empática’. En la plática el interlocutor puede llegar con algún planteo o prejuicio ensayando respuestas, lo que diría. “La verdadera escucha es la que es capaz de ponerse en el lugar del otro”, resaltó el Padre.

En la escuela del sacerdote irlandes un día llegó una persona con un turno, que se sentó frente al y permaneció en silencio durante un tiempo prolongado de 40 minutos, entonces la persona no habló y tampoco el psiquiatra. Gómez encontraría lógico recibir a la persona con un ‘Buen día ¿Qué le ha traído por acá?’, ‘¿En qué la puedo ayudar?’, ‘¿Le escucho?’.

El irlandes dijo ‘bueno mire, han pasado los 40 minutos, si usted en algún momento tiene necesidad de volver, venga. La persona le dijo ‘voy a volver, voy a volver porque eso he estado buscando, gente que me escuche y me he encontrado gente que me dice lo que tengo que hacer, pero no gente que me escucha’. Guillermo Jesús Gómez sobre este ejemplo particular aclaró que estamos convencidos de que en la escucha tenemos que dar respuestas y no siempre hay que dar respuestas.

. . . .

“Mi mamá hizo tambo hasta el día en que yo nací”, refirió Guillermo sobre su natalicio, “mi mamá acompañó al tambo a mi papá con el embarazo, aun a unas horas antes de que se produjera mi nacimiento”. Ese 6 de enero hacía un día espléndido, sus padres habrían madrugado con más gusto, mientras, Guillermo Jesús finalizaba su gestación en el vientre de Alicia, con el ruido del motor de fondo. De muy chico, con cuatro años, el párroco se despertaba con sus padres para hacer el tambo y ellos evitaban llevarlo, él no se animaba a salir, abría la ventana y lloraba hasta que lo buscaban.

Pedro y Alicia lo depositaban en un cuero de oveja no muy lejos de una salamandra. Guillermo dormía con todo el ruido del tambo de fondo, “que ha sido la música durante mi tiempo en el vientre, era un ruido más bien molesto si uno va de afuera, lo reconozco, pero son lindas reminiscencias”, expresó en ‘El juego de las 10 palabras’.

. . . .

Religión — La palabra religión del latín que es ‘religar’ y que significa ‘estar ligado a’ y también ha sido desacreditada en más de una ocasión, dijo el Padre Guillermo a Cadena Nueve. Además de la práctica, la religión es una confesión de fe, aquel que verdaderamente está ligado a Dios es la verdadera persona religiosa, “aquella que está ligada en profunda Comunión con Dios”, indicó en ‘El juego de las 10 palabras’.

Manantial — “Es una palabra bonita, podría ser fuente, a mí me remite al origen de algo, donde surge lo que no es mío sino, más bien, algo recibido”, comentó sobre el disparador.

La palabra ‘manantial’ tiene un vasto significado, desde lo que puede ser el origen de la vida y un aspecto que para Guillermo Gómez es importantísimo, ‘haber sido pensado por Dios desde Toda la eternidad’ y ‘la gracia, don recibido por Dios que me posibilita vivir cristianamente muchas de las dificultades que se me presentan’ o ‘la posibilidad de vivir por encima de de mi vida natural’.

Ordenación — El Padre Guillermo creyó que la ‘ordenación marca’ un momento fundamental en la vida cristiana, un momento fundamental y fuerte. “Es el momento en que nuestro Obispo nos ha impuesto las manos como sucesor de los Apóstoles, transmitiéndonos el Espíritu Santo y consagrándonos como sacerdotes, pero también confi riéndonos la gracia para poder llevar adelante este este servicio al cual Dios este nos ha llamado”, dijo a Cadena Nueve.

El Párroco de la Catedral Santo Domingo de Guzmán se consideró una persona frágil y vulnerable como cualquier otra, pero sostuvo que tras la ordenación ha comenzado a ser una persona nueva, se ha puesto al servicio de los demás. “Es una opción fundamental de mi vida que después pueden venir tormentas al estilo de un tsunami, bastante complicadas, pero soy hoy en este momento sacerdote en la comunidad 9 de julio, este año cumpliré los 20 años de sacerdote”, celebró.

María — “Primero digo madre, pienso en cercanía, como decía el Cardenal Pironio en una presencia fuerte en la fiesta y en la cruz, según el evangelio de Juan que la menciona únicamente dos veces”, refirió el párroco que también resaltó el papel de su madre en su vida. “Que nosotros tengamos una imagen paterna y materna juega un papel muy importante en la imagen que nosotros de Dios padre”, agregó.

Zapato — El padre se quitó su viejo zapato y señaló que el calzado que utiliza tiene que estar impecable, tiene que estar lustrado. “Si yo voy al barrio y me los embarro con la tierra lo primero que hago es limpiarlos, yo soy bastante cuidadoso con eso”, bromeó. Los zapatos los lustra él mismo y lo mismo hace con su baño, trata de mantenerlo con sus cosas.

La Yapa: Tolerancia, respeto, amigo

El la elección libre de palabra el Padre Guillermo intentó abordar temas fundamentales para él, referencias a la vida de la iglesia, la vida del mundo y también de nuestra patria. “Puede ser tolerancia, podría ser respeto, la persona del otro como una riqueza, un amigo”, escogió.

A la vez, a Gómez le preocupa cada vez más las divisiones, las agresiones, la descalificación frente al que piensa distinto, “esto es profundamente dañino y por supuesto que afecta directamente a la paz social, pensando en nuestro país”, destacó. Casi ninguno escapa de esto, ni siquiera la iglesia, expresó el Padre. “Yo me siento imagínate en una mesa de lo más diversa, y siento la descalificación con determinadas razones, me siento en otra mesa y también sucede lo mismo”, dijo a Cadena Nueve, “entonces, eso se vuelve en algo profundamente dañino”.

Para el Párroco de la Catedral Santo Domingo de Guzmán se debe buscar la incorporar de trabajar desde la diversidad, en referencia a la riqueza. “Nos ponemos unas determinados chips con prejuicios y entre intereses se destruyen toda posibilidad”, sentenció en ‘El juego de las 10 palabras’.