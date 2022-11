Son recordados los Difuntos

El 2 de noviembre se dedica a la celebración del Día de Difuntos o Día de los Fieles Difuntos, para honrar y conmemorar a los difuntos fieles de la religión católica y cristiana.

Esta efeméride fue instituida en el año 998 por el monje benedictino San Odilón de Francia, siendo adoptada por Roma en el siglo XVI y posteriormente difundida en todo el mundo.

El Día de Difuntos es un día festivo religioso celebrado por algunas iglesias cristianas (Iglesias Cristianas Ortodoxas Occidentales, Unión de Utrecht, Comunidad de Provoo, Comunión Anglicana e Iglesia Católica), en memoria de los fallecidos.

Esta efeméride es igualmente conocida como “Día de los Fieles Difuntos” o “Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos”. Está vinculada a la celebración católica del Día de Todos los Santos” y el “Día de los Muertos”. Tiene como finalidad orar por los fieles que han muerto y por aquellos que se encuentran en estado de purificación en el Purgatorio, de acuerdo a la religión católica.

Esta celebración se sustenta en la doctrina que establece que al morir las almas de los fieles no han sido limpiadas de pecados veniales, o bien no han sido expiadas por trasgresiones del pasado. Debido a que dichas almas no pueden alcanzar la Visión Beatífica, se realizan rezos y el sacrificio de la misa.

Durante este día los creyentes ofrecen sus oraciones o sufragios, sacrificios y la misa para que los fieles difuntos lleguen a la presencia de Dios.

El Día de Difuntos o Día de los Fieles Difuntos conmemora a aquellas personas que han muerto, denominadas fieles difuntos.

Existen algunas creencias populares y de origen pagano acerca del Día de los Difuntos. Por ejemplo, los campesinos de varios países católicos tienen la ferviente creencia que en la noche de los difuntos los muertos vuelven a las casas donde habitaban antes de fallecer.

¿Cuál es la diferencia entre el Día de Difuntos y el Día de Todos los Santos?

El Día de Difuntos o Día de los Fieles Difuntos, también conocido como la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos es un día festivo religioso católico que se celebra en memoria de los fallecidos y las almas que se encuentran en estado de purificación en el Purgatorio. Se realiza el 2 de noviembre.

Se recuerda a los difuntos realizando misas en las iglesias para rezar por el alma de los difuntos, así como visitas a los sepulcros para rendirles homenaje.

En cambio, el Día de Todos los Santos es una celebración cristiana que se conmemora el 1° de noviembre, por parte de las iglesias católicas de rito latino, el primer domingo de Pentecostés en la Iglesia Ortodoxa y las iglesias católicas de rito bizantino.

Es una celebración solemne por todos los difuntos que han superado el purgatorio y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. También se celebra en honor a los beatos o santos que están en la lista de los canonizados y los no canonizados.

Por su parte, el Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que se extendió hacia otros países de Latinoamérica, para celebrar y honrar a los muertos. Se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre.

Países que celebran el Día de Difuntos

A continuación mencionamos las tradiciones de algunos países para celebrar el Día de Difuntos y venerar a las personas fallecidas:

Bolivia:

Se comienza a celebrar el 1 de noviembre con la preparación de las ofrendas (panes con formas alusivas: animales, escaleras, cruces), que se colocan en casas de familias.

Se decora una mesa con las ofrendas, se encienden velas y se colocan flores, a la espera del alma de la persona fallecida.

El 2 de noviembre se realiza un rezo y se recoge la mesa, repartiendo las ofrendas entre familiares, amigos y vecinos que participaron en la celebración.

Se visita a los difuntos en el cementerio, colocando en su tumba flores y coronas florales.

Ecuador:

Esta fecha es declarada día festivo en el calendario anual.

Se prepara e intercambia entre familiares y amigos guaguas de pan, para consumir con colada morada hecha con especies de la zona, considerado como un rito indígena tradicional.

El Salvador:

Se considera un día de asueto nacional.

Familiares y seres queridos visitan los cementerios para visitar a los difuntos, con coronas y cruces elaboradas con flores naturales y artificiales.

España:

Se asiste al cementerio para rezar por las almas de las personas que ya abandonaron este mundo con suma devoción.

Este día es conocido en las Islas Canarias como Día de Finaos o Finados, en donde amigos y familiares se reúnen para velar esa noche contando cuentos e historias.

Degustan frutos típicos de la época, acompañados con anís o ron miel.

Francia:

Esta festividad es conocida como Fête des morts.

Se acostumbra a decorar los sepulcros y las lápidas.

Guatemala:

Es tradición llevar una serenata al camposanto cuando sale el sol, adornando las tumbas con flores naturales.

Al regresar a sus hogares las personas acostumbran degustar un plato típico de verduras y embutidos, denominado “fiambre”.

Panamá:

Este día se celebra con marchas o romerías de colegios e instituciones civiles hacia los cementerios o camposantos arreglados con flores.

Las autoridades y personalidades entregan ofrendas florales en las tumbas de personajes notables que han contribuido con el desarrollo histórico del país.

Durante este día queda restringida la compra y venta de bebidas alcohólicas hasta después de la medianoche.

Perú:

Se visitan a los cementerios, colocando ofrendas delante de las imágenes y recuerdos de los difuntos: guaguas de pan, pan de maíz y de centeno, así como platos tradicionales favoritos de los difuntos.

Familiares, amigos y conocidos se reúnen para recordar a sus seres queridos fallecidos, degustando licores, platos y potajes.

Venezuela:

Se visitan los cementerios, para llevar flores a las tumbas de los difuntos.

Se realizan rezos en los hogares y misas en las iglesias, en honor a los fallecidos.

En algunos estados se realiza una festividad de sincretismo religioso, denominado el Baile de Llora. Es una danza cultural de tradición indígena.

¿Cómo se celebra el Día de los Muertos en México?

En México el Día de los Muertos constituye una celebración tradicional que se lleva a cabo durante los días 1 y 2 de noviembre, con ciertas variaciones en las costumbres y tradiciones en cada estado. Está vinculada a las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos.

Esta festividad ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México, cuya celebración se extiende a otros países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Bolivia y Guatemala, así como otros países de América Central y de América del Sur.

La calavera es el símbolo icónico de esta celebración, destacando el uso de rimas y versos satíricos conocidos como “calaveras literarias”.

Asimismo, las personas se disfrazan y decoran sus rostros con figuras de calaveras muy coloridas y llamativas, para emular la figura de La Catrina o la Calavera Garbancera. Es un personaje icónico de la cultura popular mexicana creado en el año 1912 por José Guadalupe Posada, que representa a una mujer muy alta y delgada con aspecto cadavérico, sonriente, elegante con sombrero de ala con flores y con una expresión burlona, creado como una mofa hacia las clases más privilegiadas de México.

Se hacen visitas a los cementerios y se colocan ofrendas en las lápidas y en los altares, elevando oraciones, alabanzas, rezos y cantos por los muertos.

Es una tradición llevar las siguientes ofrendas a las tumbas de los seres queridos o colocarlos en los altares ubicados en los hogares, en caso de no poder asistir al cementerio durante este día:

Calaveras de dulce, con el nombre del difunto escrito en la frente.

Pan de Muerto, es un tipo de pan dulce elaborado con anís, tienen formas de huesos y cráneos.

Se limpian y decoran las tumbas con coronas de flores, utilizando rosas, girasoles, flor de terciopelo y flor de muerto (cempaxúchitl), ya que existe la creencia que estas flores atraen y guían las almas de los muertos.

En los hogares se colocan altares con las fotos o retratos de los difuntos, acompañados de veladoras, platos de comida, vasos de agua, tequila, mezcal, atole o pulque, cigarrillos y juguetes para las almas de los niños.

Fotos o retratos de los seres queridos fallecidos, se colocan de espaldas en la parte más alta del altar y frente a un espejo para que el difunto pueda ver el reflejo de sus seres queridos.

Se coloca una cruz en la parte superior del altar y a un lado de la imagen del difunto. También se coloca un copal e incienso, para limpiar, purificar y santificar las energías.

Imagen de las Ánimas del Purgatorio, para pedir la salida del alma del difunto del purgatorio.

Se colocan doce cirios de color morado en forma de cruz que simbolizan el color del duelo, con coronas y flores de cera. Esto simboliza los cuatro puntos cardinales, para orientar el ánima del difunto.

Se prepara calabaza en tacha, para colocarlo en el altar, así como la comida o alimentos favoritos de la persona fallecida.

Un elemento decorativo muy utilizado es el papel picado, elaborado con papel de China o de seda, recortado con figuras de esqueletos y calaveras. Asimismo, se acostumbra a elaborar un arco de caña y flores, representando el paso a la purificación del alma y el abandono del cuerpo terrenal.

Se colocan las bebidas preferidas del difunto, siendo las más populares tequila, pulque, mezcal y cerveza.

Día de los Difuntos (España. Director: Luis Alcoriza . Año 1988): el licenciado Talamantes visita el panteón para colocar una cruz en la tumba de un amigo. Se encuentra con otros deudos que visitan a sus muertos, compartiendo risas y tristezas con ellos.

Macario (México. Director: Roberto Gavaldón. Año 1960): la mujer de un humilde campesino roba un pavo para la cena del Día de Muertos. Aparece la Muerte, regalándole un brebaje para curar cualquier enfermedad y dar vida eterna a aquellas personas que lo prueben.