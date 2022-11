‘Nido’ y ‘Rosario’: Nancy Grizutti jugó ‘El Juego de las 10 palabras’

Nancy Grizutti, Concejala del Frente de Todos Reconstrucción, participó de ‘El Juego de las 10 palabras’ y se dejó llevar por los disparadores entre los recuerdos y las vivencias que la marcaron como persona. “Muchas de las palabras me tocan los tobillos, me tocan de pleno en situaciones familiares que he pasado con mis hijos”, resaltó.

Nido — “El nido para mí la es protección, es contención, es una de las palabras que yo te decía que me marcó”, manifestó la concejala Grizutti, “por ahí uno cree que ‘nido’ es cuando uno es chiquitito y la realidad es que uno puede ser grande y puede necesitar el nido”, resaltó en el ‘El Juego de las 10 palabras’. El nido, entonces, se anexa a la palabra contención.

“Nosotros en el 2005 con mis hijos nos tuvimos que ir por violencia familiar y violencia de género”, recordó Nancy Grizutti, “nos tuvimos que ir de Dudignac a vivir a Huanguelén (partidos de Guaminí y Coronel Suárez)”. La realidad para la edil fue salir del nido donde se encontraban sus padres, sus tíos, amistades propias y las amistades de sus hijos, para formar otro nido ‘muy fuerte’ entre ella y sus cinco hijos.

“Hicimos un nido que aún hoy cuando cualquiera de los seis este se encuentra golpeado por alguna circunstancia está ese nido para contenerlo, abrazarlo, escucharlo y creo que al nido no hay que subestimarlo, ni hay que perderlo”, destacó a Cadena Nueve lo más importante que sostiene con su familia.

Acampar — Acampar es una actividad que a Grizutti le agrada realmente. “Lo viví con mis padres cuando era chica, nosotros viajamos siempre a Córdoba a un hotel y de repente un día estábamos a la orilla del río y mi papá dice ‘vamos a acampar’, ese mismo día se compra una carpa”, rememoró la concejala, “a partir de ahí siempre fuimos en carpa, es naturaleza pura, una convivencia diferente”.

También la palabra ‘acampar’ tiene que ver con la vida y un asentamiento, refirió Nancy en ‘El Juego de las 10 palabras’. “Venimos, acampemos, dónde nos paramos y tiene que ver con la vida, uno en un momento determinado tiene que acampar y mirar alrededor”, dijo la legisladora municipal que proyecta esa escenario en el ámbito de la política.

Crear — Para Nancy Grizutti el disparador es crecer, la creación aporta una mirada dinámica, “es muy importante que no perdamos la creatividad, cuando somos niños, somos más creativos, creamos mil cosas en la imaginación”, dijo sobre no perder al niño interior que es pensando en qué podemos hacer para cambiar nuestras vidas.

Nancy Grizutti es madre de tres varones y dos mujeres, con ellos y ellas conformó ‘el nido’. Las dos mujeres no viven en Nueve de Julio, la más grande tiene 33 años, un varón de 32, otra mujer de 28 y después dos varones uno de 24 y otro de 22, “Catriel que es el más chiquito y sufrió un accidente en el 2013, quedó con una discapacidad”, narró su madre, “él menor era el más mimado, pero como ya dije, nosotros construimos un nido tan fuerte que que lo pudimos lo pudimos superar a esto del accidente”.

Yerno/Yerra — “En realidad (mis yernos) no erraron en elegir porque eligieron las mejores, mis hijas”, bromeó la concejala del FdT Renovación y contó que “casualmente el otro día cargaba a uno de mis yernos, el 26 de octubre fue el día de la suegra, le decía ‘No me saludaste y tenés la mejor suegra’, le digo”.

“Mis yernos son lo más grande que pueden haber”, destacó Nancy Grizutti que siempre le recuerda eso a sus hijas. “Son distintos”, dijo la funcionaria, Enzo (la pareja de la mayor) es más serios, “más tranqui”; Alexis (la pareja de la hija menor) es más bromista, se mensajea con la concejala y comparten videos entre chistes; a la vez, Sebastián, un ex yerno papá de su nieta, con el cual se lleva muy bien, es “una persona excelente”. “Me ha tocado tener en la vida a tres personas maravillosas que han elegido mis hijas en su momento”, sintetizó a Cadena Nueve.

Gratitud — “A Diós, mi gratitud es plena a Dios”, expresó la concejalada del Fdt Renovador que se definió muy creyente. “Nosotros hemos tenido que pasar con mis hijos muchas vicisitudes en la vida: violencia, estar en un lugar que no conocíamos, y después lo que nos marcó fue el accidente de catriel”, dijo emocionada. Tras el accidente Catriel estuvo cinco meses en estado vegetativo, sin expectativas por parte de los especialistas.

“La verdad que yo confío en Dios cuando nos dijeron en Junín que Catriel no tenía unas horas de vida, obviamente que lloré”, relató Grizutti, “en un momento determinado dije ‘señor, vos vas a decidir, si Catriel se tiene que ir me vas a dar la fortaleza para poder salir adelante y si no yo sé que vos vas a hacer que él salga adelante”.

A pesar de todo diagnóstico el hijo menor de Nancy Grizutti salió adelante. “Él despertó, caminó, hizo la escuela secundaria, fue al instituto, y yo me acuesto agradeciendo a Dios, me levanto agradeciendo a Dios porque yo sé que es el único que nos da la fuerza para poder salir adelante”, expresó la legisladora municipal.

Rosario — Ante el disparador, Grizutti narró una anécdota que tiene relación internado en Fleni. “Nos llama el doctor, en la Unidad de Terapia Intensiva, nos dice que muy probablemente Catri no pase la noche, tenía una presión muy alta, que probablemente no pasaba la noche”. Contiguo al hospital porteño hay una capilla, Nancy fue con su hija a rezar, a descargar emociones. Delante de ellas había un chico jovencito, rubio, y salieron antes que él. “Nos sentamos en un sillón y el chico rubio salió, me agarró la mano y me puso el rosario, me dijo ‘úsalo porque es una herramienta muy fuerte”, recordó.

Grizutti y su hija volvieron a la capilla, a rezar el rosario y cuando ya estaban terminando llega uno de sus hijos a decirles el médico debía decirles algo. “Cuando fuimos a hablar con el médico dijo ‘mira, no sabemos, pero está todo bien, está todo perfecto y va a pasar la noche perfectamente, la resonancia salió bien”, narró la concejala emocionada. Bajaron y buscaron al personal de seguridad, querían saber quien era el chico. “Le fuimos a preguntar y no sabía quién era el chico, no lo habían visto, no sabía de que chico estábamos hablando y vos decís ¿Qué pasó ahí? Son cosas que nos marcaron, es fuerte”, expresó Nancy en ‘El Juego de las 10 palabras’.

