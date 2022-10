Con otra victoria Atlético Quiroga saca ventaja y mantiene el invicto

Con un gol de Juan Cruz Suñe, Atlético Quiroga ganó esta tarde frente al Deportivo San Agustín. El triunfo ‘Violeta’ no solo lo mantiene en el primer lugar del torneo de la Liga nuevejuliense, sino que además sostiene el invicto.

En tanto, San Martín sigue siendo su perseguidor, ya que el final del clásico ante Agustín Alvarez, por intermedio de Galassi pusiera un 1 a 0 que lo llevó a la alegría de los tres puntos.

Por su parte, Once Trigue logró un triunfo en Carlos María Naón. El CAN se había puesto en ventaja a través de Marcelino Prol. Pero el Tigre, sacó las garras de sus once en campo de juego y por intermedio de Daniel Montenegro, Brian Quiroga y Alexis Rounbaux, se quedó con la victoria. 3 a 1.

Y Libertado goleó en 12 de Octubre. Viajó para jugar con Social y Deportivo, donde el ?Albiceleste de local, se convierte en aguerrido, fue sorprendido por 4 goles del ‘Lagunero’. Los dos primeros llegaron de los pies de Emanuel Miraglia y de los ortos dos, se ocupó Juan Perazzo. Ese triunfo lo tiene tercero a un punto de 2 puntos de San Martín y 4 de Quiroga.

Atlético 9 de Julio – El Fortín jugarán desde las 19.30Hs

Libre: Atlético French

La séptima fecha

San Agustín 0 – Atlético Quiroga 1

Atlético Naón 1 –Once Tigres 3

San Martín 1 – Agustín Álvarez 0

12 de Octubre 0– Libertad 4

POSICIONES

Atlético Quiroga 17

San Martín 15

Once Tigres 13

9 de Julio 10

Atlético Libertad 9

Atlético French 8

Social y Deportivo 12 de Octubre 7

Atlético Naón 5

Agustín Álvarez 4

San Agustín 2

El Fortín 1