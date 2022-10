El Gobierno lanzó el programa Crédito Argentino por $500.000 millones y un impulso a la industria de Bienes de Capital

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, lanzó el Programa Crédito Argentino (CreAr) para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas industriales y agroindustriales por 500.000 millones de pesos. Cuenta con líneas de financiamiento para acompañar inversiones productivas, potenciar el desarrollo exportador y la sustitución de importaciones en cadenas de valor estratégicas, y así promover la creación de empleo y la generación de divisas.

Además, en el marco de las medidas de alivio fiscal, pusieron en vigencia el “Registro de Fabricantes de Bienes de Capital” de origen nacional, que premia el empleo, la innovación y las empresas exportadoras, y permite adaptarse a los nuevos desafíos que impone la industria 4.0.

Massa sostuvo que a “nuestro modelo de desarrollo lo tenemos que acompañar con nuestras pymes”, y remarcó: “somos de los primeros países que tuvo que tolerar en su economía el impacto de la guerra global y uno de los países garantes de la seguridad energética de los próximos años, eso lo tenemos que hacer valer a la hora de mirar nuestro modelo de desarrollo y lo tenemos que acompañar con nuestras pymes para que generen empleo, exportaciones de valor, cuiden el mercado interno y generen bienestar para nuestra gente”.

Por su parte, Mendiguren afirmó que “Sergio Massa me dio el mandato de sostener el nivel de actividad mientras se ordenan las variables económicas. Estos anuncios van en esa dirección y tienen como objetivo que Argentina logre el año que viene su tercer año consecutivo de crecimiento”. Asimismo, destacó que “estamos poniendo el carro delante del caballo y la zanahoria para producir y no para ajustar”.

En este sentido, resaltó que CreAr “es uno de los programas más grandes de crédito a la producción en la historia Argentina. Significa aumentar en casi un 40% el crédito pyme que existe en Argentina”, y subrayó que con esta herramienta se aspira a “facilitar el acceso al crédito, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, y hacerlo rápido y transparente”.

“Tenemos claro hacia dónde vamos: vamos a un salto al desarrollo y a cambiar la matriz productiva de Argentina, porque la restricción externa es lo que nos lleva a las crisis recurrentes”, enfatizó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, y resaltó: “El camino es este: la banca pública y privada, los trabajadores, las empresas y un gobierno con una clara señal estratégica de cómo queremos cambiar esa matriz”.

Acompañaron a Massa el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk; la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis; el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Javier Bolzico; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlan; el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Orlando Castellani; y el presidente de PRADECON, Gustavo Romano.

“No hay crecimientos individuales. Uno crece cuando crece el país con inclusión y de la mano de todos los sectores. No hay industria sin trabajadores, no hay trabajadores sin posibilidades de ingresos dignos y no hay un modelo nacional si no se respeta uno de los principales capitales que tenemos los argentinos: nuestra gente”, afirmó Sujarchuk.

Por su parte, Batakis afirmó: “Tenemos que seguir brindando herramientas para que las PyMEs, la industria y el campo sigan generando trabajo. Como banca pública somos vehículo para impulsar la producción sin distinción de actividad ni sector”.

“El Estado tomó la decisión estratégica de definir el rumbo del financiamiento sin distorsionar la máquina de créditos utilizando las herramientas de buenas prácticas a través de tasas de interés, ese es el mérito de este programa”, afirmó Bolzico.

El Programa Crédito Argentino (CreAr) tiene como función facilitar el acceso al financiamiento al sector productivo, con foco en las micro, pequeñas y medianas empresas industriales y agroindustriales de todo el país. Así, podrán acceder al crédito con tasas bonificadas de manera más fácil y eficiente.

El objetivo central de este programa es incrementar el crédito productivo para las MIPYMEs y promover la generación de divisas. De esta manera, se busca promover la inversión de capital con foco en las exportaciones y el cambio de la matriz productiva con una visión federal.

Los $500.000 millones que otorgará CreAr serán distribuidos un 50% para el financiamiento a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y la otra mitad para garantías, por intermedio del Fondo de Garantía Argentino (FOGAR). Este monto representa actualmente un aumento de casi un 40% del crédito PYME.

De esta manera, el FONDEP movilizará un total de $250.000 millones de pesos, con siete líneas de financiamiento que cuentan con bonificación de tasa de hasta 30 puntos. Las líneas Inversión PyME, Inversión PyME Exportadores, Inversión PyME Sustitución de Importaciones, Inversión Federal PyME e Inversión PyME Leasing tendrán una tasa del 49%. Por su parte, la línea Inversión Proyectos Estratégicos cuenta con una tasa inicial del 52% para medianas empresas y del 56% para grandes empresas, mientras que la línea CreAr COMEX facilitará la operatoria financiera de las exportaciones PyME con una bonificación de tasa del 1,5% en dólares.

Asimismo, el FOGAR destina los $250.000 millones restantes para facilitar la inclusión financiera, una necesidad de las MiPyMEs a la hora de buscar financiamiento para inversiones productivas.



Registro de Fabricantes de Bienes de Capital

El nuevo régimen de Bienes de Capital acompaña e impulsa durante un plazo de cinco años los cambios tecnológicos de los procesos productivos con mayores incentivos a la mejora de procesos, certificaciones de calidad e incorporación de nuevas tecnologías como la industria 4.0 e I+D, sumando previsibilidad y mayor agilidad para tramitar los incentivos, apuntando a una gestión más eficiente y eliminando complejidad burocrática.

Una vez inscriptas en el “Registro de Fabricantes de Bienes de Capital” de origen nacional, las empresas podrán acceder a beneficios, como por ejemplo, reducción del 70% en las contribuciones patronales, con beneficios adicionales para el caso de MiPyMEs del 90% de la totalidad de las contribuciones patronales; un bono anual de crédito fiscal calculado sobre el impuesto a las ganancias; inversiones en I+D, reintegros de exportación; y certificaciones de calidad industriales. Este requisito es obligatorio para poder acceder a los beneficios establecidos en el Decreto 209/2022 de Fabricación de Bienes de Capital.

La modificación del régimen generará un aumento de la inversión privada adicional de más de U$S 2.000 millones, U$S 150 millones de exportaciones extras y 15.000 nuevos puestos de trabajo en el sector para el año 2027.

En su intervención, Castellani de ADIMRA respaldó el Registro de Fabricantes de Bienes de Capital al que consideró una “herramienta fundamental para las PyMEs de nuestro sector, para que puedan crecer y consolidarse. Queremos destacar el trabajo de los equipos técnicos con todo el entramado productivo con perspectivas de generación de empleo y ampliación de la producción”.

En tanto, Abel Furlán de la UOM, afirmó: “El anuncio de este régimen es una muy buena noticia para los trabajadores por la importancia que tiene para nuestro sector el reintegro de bienes de capital. Nos da previsibilidad y certeza porque nos permite consolidar puestos de trabajo. A esto se agrega el anuncio de líneas de crédito, es importante que la banca tenga la mirada puesta hacia la producción y el trabajo”.Estuvieron presentes la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini; el subsecretario de la Pequeña y la Mediana Empresa, Tomás Canosa; la subsecretaria de Industria, Priscila Makari; la subsecretaria de Desarrollo Emprendedor, Natalia Del Cogliano; el titular de Pradecon y Plaza Industrial Escobar, Pablo Ostapovich; y el presidente de Pradecon, Gustavo Romano. También participaron empresarios, autoridades y representantes de cámaras empresarias, bancarias, gremiales y sindicales; autoridades nacionales, provinciales y municipales; trabajadores y trabajadoras de la empresa PRADECON.