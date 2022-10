Carlos Bianco: ‘‘No entiendo porque Juntos no quiere que haya carreras universitarias en Nueve de Julio’

Que el programa PUENTE sea desestimado por el oficialismo para que llegue a Nueve de Julio, no solo está originado un debate en lo político y social ya que el mismo responde a que estudiantes puedan hacer carreras universitarias a metros de su casa, movilizó a un pronunciamiento al Jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

El Ministro dijo estar sorprendido que los Concejales de Juntos por el Cambio hayan rechazado que llegue el Programa PUENTE a Nueve de Julio de tal manera que alumnos tengan la posibilidad de estudiar cerca de sus domicilios.

‘Me enteré por un envió de la senadora Male Defunchio y me llamó la atención que la propuesta fue rechazada. No sabemos si es una decisión del Ejecutivo o solo de los concejales’, agregó el funcionario para agregar que lo que hace la provincia es facilitar que si hay un Centro Universitario se le permite que amplié a más carreras y si no lo hay se le facilite tenerlo, al señalar que ‘los concejales de Juntos no quieren que haya carreras universitarias para los estudiantes’.

‘Nunca nadie se comunicó por el programa lo que nos hace pensar que no interesa que los jóvenes estudien’, remarcó.

En relación al comunicado de Juntos sobre que ‘es vender humo’, es penoso que se quiera aceptar por ser una propuesta del Frente de Todos. Ya se han firmado acuerdos con 40 municipios y no hay ningún Humo ya que es un hecho concreto que está en marcha.

‘Lo que me llamó la atención que los acuerdos se han realizados con municipios del justicialismo y y radicalismo. Del PRO con ninguno’, resaltó.