Mariano Barroso: “En estos 2.510 días de gestión es insistir, perseverar y nunca bajar los brazos”

En el aniversario fundacional de Nueve de Julio, el intendente Mariano Barroso jugó a ‘El Juego de las 10 palabras’. Comenzó haciendo trampa y retomó la senda del diván. “Estaba preocupado, espero haber zafado”, dijo al finalizar la dinámica de Cadena Nueve.

Con 2510 días en gestión, el jefe comunal reflexionó sobre el tiempo, la vida, la fe y la familia. “Para estar acá hay que ser optimista”, dijo con un toque de humor.

Mamá — “Las madres forman parte tremendo en la vida de cada uno”, dijo el jefe comunal, “para no repetir la palabra diré madre”.

Amigable — “Yo voy a decir ‘amor’, fundamental en toda en toda la vida, sino hay amor es vacía la vida”, expresó Barroso.

Regadera — El intendente intentó cambiar la palabra a razón, y retomando el disparador original asoció a ‘vida’. “Si no se riega agua a las plantas, mueren, entonces la asocio con vida”, explicó el contador en ‘El Juego de las 10 palabras’.

Insistir — “En estos 2.510 días de gestión es insistir, perseverar, perseverar, nunca bajar los brazos, nunca, aunque se vea que es difícil que el objetivo”, expresó Mariano Barroso y agregó que esta es una enseñanza le ha enseñado su padre de muy chico.

Nafta — “Recorrer, avanzar, recorrer, hago la asociación con movimiento”, manifestó. El intendente explicó que este combustible ha sido fundamental para el progreso, pero que hoy es una consecuencia grave provocando el Efecto Invernadero como daño ambiental.

Mariano Barroso participó la semana pasada del C40, una cumbre donde ciudades de todo el mundo trabajan en conjunto para reducir las emisiones de carbono en la atmósfera y adaptarse al cambio climático. “Ahí está el gran desafío que tenemos como humanidad”, señaló, “algunos países ya de Europa decretaron que a partir del año 2035 van a prohibir todo lo que es combustible sólido, un gran desafío para Latinoamérica”.

Optimista — “Para estar acá hay que ser optimista”, bromeó el intendente que se definió como un optimista natural. “Gracias a Dios trato de ver el lado positivo de las cosas, no el vaso medio vacío, creo que es fundamental (lo que dije antiguamente) el no bajar los brazos”, dijo en diálogo con Cadena Nueve.

Barrio — El disparador lo llevó hacia un entramado social, “patria” dijo después. “Lo que nos nutre como patria, donde se generan nuestros usos y costumbres es una patria”, desarrolló y apuntó a símbolos como la bandera, los límites y el entramado. “Lo que somos como sociedad, eso surge de los barrios”, sintetizó.

Reloj — “Tiempo, el tiempo de la vida”, refirió el jefe comunal de Nueve de Julio. “El otro día en un asado hablábamos con mi grupo de amigos de remedios, qué pastilla tomar o no como con sal, la diabetes”, volvió a bromear.

El contador e intendente resaltó la importancia de hacer todo en su debido tiempo. “No quemar etapas sobre todo para la generación más jóvenes y no quedarse en el tiempo las generaciones que vamos creciendo”, dijo sobre entender a disfrutar el tiempo en los procesos de vida.

Obtener — El jefe comunal confesó tener una profunda fe religiosa y un profundo sentimiento de familia, “para mí obtener la fe, obtener la familia que uno desea, lo asoció por ahí”, dijo al jugar ‘El Juego de las 10 palabras’.

Sanar — “Sanar’, lo he mamado desde chico”, expresó al recordar la profesión de su padre y los agradecimiento y el afecto de la gente cuando es sanada. “Pero no me quedo solamente con lo de la salud”, añadió, “sino lo que es el sanar espiritualmente, muchas veces es más importante el estar sano espiritualmente que físicamente, por eso para mí es fundamental la fe”.

La Yapa: FAMILIA

“Familia, es fuerte”, dijo el intendente Mariano Barroso al tomar una palabra al azar. “No hay nada sin familia, para mí lo más importante, es el núcleo fuerte que hace que todo sea posible porque cuando uno se siente solo, cuando uno ve negro, cuando uno ve que la pendiente es más más arriba lo que siempre está es la familia”, expresó al jugar ‘El Juego de las 10 palabras’.