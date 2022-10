Julia Crespo: “La falta de generación de empleo nuevo es una materia pendiente en Nueve de Julio”

La Presidenta del Bloque de Concejales Frente de Todos, Julia Crespo, participó de ‘El Juego de las 10 Palabras’ y reveló estar un poco nerviosa por la dinámica. La funcionaria se declaró atada a sus funciones públicas, realizando anuncios y comunicando gestiones, y con el correr de la entrevista reveló preocupaciones, como el pleno empleo, y anhelos como la oportunidad que Nueve de Julio vuelva a tener un gobierno peronista.

“Creo que se asombraría el vecino y la vecina si volviéramos otra vez a generar a generar un gobierno peronista”, dijo la Presidenta del Bloque de Concejales Frente de Todos que se declaró idealista y en defensa de la igualdad de oportunidades, en contraposición de la meritocracia.

Juego — La palabra la conduce a la infancia, el juego de sus hijos y su sobrina nieta y una evaluación de las diferencias. “Mis juegos eran hasta altas horas de la noche en la mitad de la cuadra con todos los chicos del barrio bajo el foquito jugando al huevo podrido, la escondida, la mancha”, dijo Julia Crespo al inició de ‘El Juego de las 10 Palabras’.

La infancia de sus hijos fue diferente, “el juego estaba más organizado, ‘juego’ me refiere al SEGA, el deporte, el basket”, señaló la presidenta del bloque de concejales del FdT. Con su sobrina nieta notó una evolución, ella usa auriculares que parecen ‘de nave espacial’, con el televisor, los juegos en línea, la diferencia que hay ahí es la diversión remota.

Unidad — “Qué linda palabra unidad”, valoró la concejala que refirió que significa el conjunto de personas unidas para lograr un propósito. Este disparador la remite a ‘Todos por el Agua’, “es un ejemplo de decir ‘tenemos un objetivo en común, muchas personas desde diferentes sectores y diferentes vivencias y nos ponemos a trabajar en unidad para lograr objetivos colectivos”, dijo sobre la cruzada que encabezó.

Liberar — Liberar emociones, liberar prejuicios, liberar sensaciones, expresó Julia Crespo inmediatamente y señaló que a su generación esta palabra no tiene buenas connotaciones. “Nos tenemos que repensar continuamente, que son las cosas que nos atan, que no nos dejan evolucionar, y trabajar para para liberarnos de ya sea prejuicios, ya sea miedos”, manifestó en diálogo con Cadena Nueve.

Ingenio — La edil del FdT se sorprendió por el disparador, “me encanta me encanta la gente ingeniosa”, dijo y señaló que la palabra va anexada a ‘inteligencia’. “He trabajado con gente ingeniosa, muy inteligente, y realmente fueron experiencias excelentes”, refirió Crespo.

Asombroso — “No debemos perder la capacidad de asombro, es fundamental”, dijo la funcionaria sobre el disparador que la remitió a la cara de sus hijos cuando vieron por primera vez el mar, “uno no quisiera que nunca perdieran esa capacidad de de que algo los conmueva”, dijo. Julia Crespo cree que deberíamos ejercitar más el asombro, aun con las cosas más chicas, no dejarla disminuir como ocurre con las cosas diarias y el transcurrir del tiempo.

Cávala — Julia Crespo no es cabulera pero entiende y respeta a la gente que sí lo es. La palabra la llevó a un recuerdo de su abuela. Su abuela vivía en el campo, donde tenía un jardín con media hectárea de plantas, “de las que buscaras, pero no tenía hortensias”, indicó.

En una ocasión la concejala, con ocho años de edad, visitó una amiga de su abuelo y al lado de una bomba de agua había una planta de hortensia impresionantes y digo ‘qué hermosa planta, abuela esta no la tenés’, ‘no, yo no voy a plantar hortensias, tengo cuatro hijas y algunas todavía me falta casar’, respondió la abuela de Crespo. Una de las cábalas profesa que al tener en las casas hortensias las hijas no se casaban.

En otras memorias aparece una amiga de Crespo a la que estima demasiado y en esa escena circulan por la Antártida Argentina en auto hasta que se cruza un gato negro por adelante. “(Ella) estacionó al costado y espero 10 minutos, pasó un auto y ahí salió, dijo ‘tenemos que esperar que rompa la mala suerte otro”, contó la edil a Cadena Nueve.

Resarcir — “Es devolver algo, etimológicamente hablando”, explicó la concejala, “resarcir para mí es es un deseo, yo quisiera resarcir por ejemplo a mis padres, por todo lo que me han dado, con su sacrificio, con su esfuerzo, su formación de cómo hay que ser como persona”, dijo al hablar de ‘honestidad’, ‘valoración del trabajo’ y el ‘esfuerzo personal’.

Empleo — El 5 de diciembre Crespo cumple 43 años ininterrumpidos de ser empleada, “de empleo tengo argumentación”, bromeó sobre el disparador que la condujo a la realización personal e independencia económica, más tarde evaluó la situación de la ciudad sobre la ocupación. “Empleo es convivencia con otras personas, grupos de trabajo, objetivos en común”, indicó para aclarar que trabaja desde los 18 años y desde entonces es independiente

“Empleo a nivel personal es una palabra muy significativa, por mi empleo pude crear mis hijos, por mi empleo me he dado los pocos los gustos que me he dado, lo que tengo lo he logrado con mi empleo”, añadió la concejala, “siempre he puesto mucho de mí en mi empleo”, dijo.

Al evaluar la situación actual de Nueve de Julio, la falta de empleo, la cantidad de gente que se contacta con el bloque por su necesidad de trabajo, la retrotrajo y la preocupó a Crespo. “Me lleva a una preocupación constante, la generación de empleo en Nueve de Julio en los últimos años es una materia pendiente que tenemos hacia nuestros jóvenes que se incorporan al mundo del trabajo”, resaltó sobre la falta de generación de empleo nuevo.

Sol — “El sol es vida”, dijo, “el sol es generación, es calor, es luz, para mí significa vida”. La presidenta del bloque de concejales del FdT se señaló como un ‘bicho diurno’, “caen las primeras las primeras sombritas y ya me gusta retrotraerme adentro, pero el sol es vida realmente”, expresó. Crespo desde su secundaria eligió su deidad favorita, el Dios Egipcio “Ra”, conocido también como “Padre de todos los Dioses”.

Pueblo — La palabra está cargada de significados, “para mí pueblo somos todos, todas y todes”, expresó Julia Crespo a Cadena Nueve. La concejala se corrió de la definición técnica y explicó que pueblo “somos las diferentes culturas, las diferentes visiones, las diferentes posturas, las diferentes ideas y por el pueblo es que que debemos una función pública trabajar”. “Por ahí pueblo se lo asocia con una visión populista de gente con menos recursos, y para mí el pueblo somos todos”, dijo, “el pueblo es el otro, el pueblo sos vos, es el vecino, es el que vive en en La Niña o en Morea, aquel que tiene una necesidad en Ciudad Nueva o el que está feliz hoy porque le llovió y puede salir a sembrar”, desarrolló.

La yapa: OPORTUNIDAD

La edil se tomó el tiempo de revisar el archivo ‘El Juego de las 10 Palabras’ y tomó la palabra ‘oportunidad’ que la ha hecho pensar muchas veces en su vida y en diferentes ámbitos. “Yo valoro la igualdad de oportunidades, me genera un poco de de sensación de falta y la verdad que eso muchas veces me trae a mi lado idealista”, manifestó Crespo, “me gustaría un mundo, no un país, ni un 9 de julio, es un sueño un mundo con igualdad de oportunidades, principalmente para los niños y las niñas”, enfatizó y refirió que no le va la meritocracia, es un término que no le cierra por ningún lado.

La palabra ‘oportunidad’, también, le genera un anhelo. “Me genera el anhelo de pensar en la oportunidad que Nueve de Julio vuelva a tener un gobierno peronista, una intendencia peronista como fue hasta el 2005, donde la ciudad era considerada la Perla del Oeste”, dijo la concejala del FdT que, a la vez, señaló tener una visión muy diferente en oportunidades para las y los vecinos nuevejulienses.

