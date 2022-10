La comunidad hebrea celebra el Día del Perdón

La religión judía tiene varias celebraciones y días sagrados a lo largo de un año. Sin embargo ‘Yom Kippur’ es una fiesta por encima del resto.

Este evento es celebrado en el décimo día del ‘Tishri’, el primer mes del año civil, y que es a su vez el séptimo del calendario lunisolar de los hebreos.

En este 2022, dicho acontecimiento discurre en 10 Tishri, 5783. Lo que en el calendario gregoriano es el 4 y 5 de octubre.

El ‘Yom Kippur’ es la “fiesta judía de arrepentimiento, ayuno y rezo, en busca del perdón divino, que se celebra diez días después del año nuevo judío”.

Hay que destacar que al ser ‘Día de la Expiación’, los actos que se realizan están directamente relacionados con el arrepentimiento de los pecados que se han cometido.

La jornada sagrada, que empezó ayer con la puesta del sol y termina con el ocaso del día de este miércoles, no permite trabajar.

Además, los pecados que se han cometido durante el año anterior se tienen que expiar con las ‘aflicciones’. Estas pueden llegar a incluir el ayuno, no mantener relaciones sexuales, no limpiarse ni lavarse o no perfumarse ni llevar cremas.

Otro de los puntos clave durante este rito tiene que ver con las sinagogas. En el templo, se celebran cinco oficios para orar. En cada uno de estos, la congregación hace un acto de confesión colectiva de sus pecados.

El ‘Yom Kippur’ donde los judíos piden perdón en esta jornada, se debe a que es la culminación de 10 días en los que revisan sus conductas y actos, que empiezan en el ‘Rosh Hashaná’, el año nuevo judío.

De esta forma, pueden abrir un nuevo ciclo y pueden tener un diálogo completo con Dios.