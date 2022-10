Inflación: ¿Cuándo van a frenar los aumentos de precios?

Cada miércoles desarrollo un tema para Cadena Nueve, distintas problemáticas y algunas posibles soluciones. Cuestiones como impuestos, finanzas, administración. Pero pensándolo bien, qué es lo que más nos preocupa a los argentinos, o qué es lo que más nos afecta directamente, sin lugar a dudas es la suba de precios de todos los bienes y servicios de la economía.

Según los datos del Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)

La inflación del mes de agosto fue del 7%, y llevamos un acumulado interanual del 78.5%.

Varios aumentos nos esperan en octubre, y nos desespera de sólo pensarlo.

Se oficializaron dos incrementos en las tarifas de internet, telefonía fija y móvil, televisión por cable y satelital de un 19,8% en octubre y del 9,8 % a partir de diciembre. Resolución N°1754/2022 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

La medicina prepaga aumentará un 11,53% en el mes de noviembre, luego de la autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Los precios de los combustibles aumentaron el sábado 1 de octubre un 6% promedio en todo el país por la actualización de un impuesto.

Además, se acrecentarán las tarifas de luz, agua y gas en diferentes proporciones, según zonas, consumos, etc.

Hay muchos rubros más que se incrementarán, si te pasa como a mí, ya ni siquiera lo quiero escuchar. Cómo se puede soportar que vayas al supermercado y cada día haya un precio nuevo. Más terrible aún, sabiendo que afecta a las familias cualquiera sea su condición. Esto implica que los argentinos cada vez comemos de peor manera, eligiendo menos nutrientes y peor calidad de alimentos.

Entonces me propuse investigar qué es la inflación y cuáles son sus causas. Existen muchos autores de la teoría económica, varios coinciden en que la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Esto es lo que está sucediendo, no es que sube un solo producto sino todos los bienes y servicios de la economía.

En cuanto a las causas se podrían citar estas:

La inflación por demanda. Se explica mediante la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de bienes es mayor la capacidad de producción del país o importación de bienes, los precios tienden a subir.

La inflación por causas monetarias: “la inflación es esencialmente un fenómeno monetario. Si no hay emisión, no hay inflación.” (Tomás Bulat. Economía Descubierta. Pág. 55)

Inflación por costos: ocurre cuando el precio de las materias primas o los diferentes insumos productivos aumenta, hace que el productor o vendedor, buscando mantener su ganancia, incremente sus precios.

Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios, y entonces empiezan ajustar éstos desde antes para que el aumento sea progresivo.

Inflación generada por circulo vicioso. los trabajadores solicitan aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual origina al aumento en los precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación.

Inflación estructural: el aumento de precios se produce por defectos en la estructura productiva del país.

Vuelvo a preguntarme: ¿cuándo van a frenar los aumentos de precios?, ¿las autoridades están haciendo algo?, ¿piensan alguna política económica que nos saque de este grave problema?

Las medidas parches no sirven, necesitamos un plan integral, dar seguridad a la población, certeza, que un comerciante no sienta que tiene que aumentar sus precios porque cuando tenga que comprar mercadería no le alcanza, que no sea el mismo Estado el que genere inflación. Por ejemplo, aumentando los impuestos de los combustibles, provocando el aumento en este rubro, con el consiguiente aumento de los fletes y esto repercute directamente en toda la cadena productiva.

Debe buscarse la defensa y el resguardo de la producción, de la industria nacional, no presionándola cada día con más impuestos y cargas laborales.

Tampoco necesitamos que se peleen más, tanto oficialismo como oposición, se precisan IDEAS, con mayúscula, que sean globales, prácticas, aplicables, tomadas por personas calificadas.

Se precisan reglas de juego claras. No tomar un crédito o un subsidio y después ser sancionado con no poder comprar dólar ahorro. Parece que decidirse en cuanto a algo, puede ocasionar el castigo por otro lado. No saber qué va a pasar mañana…

Si estas enfermo, vas al médico. Si tenés un conflicto judicial, buscas un abogado. Si tenés dificultades económicas por qué no buscar gente idónea, un economista o un equipo económico que pueda sacarnos de este problema.