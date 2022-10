Comenzó la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2022

Con la presencia del subsecretario de Deportes, Javier Lovera; la subsecretaria de Promoción sociocultural, Lorena Riesgo; y el vicepresidente del Instituto Cultural, Gianni Buono, se llevó a cabo la premiación de los ganadores de la disciplina Freestyle de los Juegos Bonaerenses, la principal competencia deportiva y cultural de la provincia de Buenos Aires.

En las disciplinas culturales se destacó la final de Freestyle, que tuvo como jurado al rapero Emanero, Agustina Rivera y Sebastian Stefanini. Los doce clasificados de las tres categorías demostraron su destreza musical con rimas en el escenario de Las Toscas. El oro de la categoría Sub-15 se lo llevó el municipio de Marcos Paz. El campeón de la categoría Sub-18 fue 25 de Mayo y defendió su título conseguido el año pasado. En tanto, la medalla dorada en la categoría Universitarios se la llevó el distrito de Esteban Echeverría.

Además tuvieron su competencia y premiación en la Sala Piazzolla del Teatro Auditorium la disciplina de Bandas de Rock. El oro fue para Pilar, la plata para San Isidro y Benito Juárez se llevó el bronce.

Durante los días de competencia, se desarrollaron 116 disciplinas deportivas y culturales, que se distribuyeron en 89 escenarios deportivos y estuvieron divididas en las categorías Juveniles, Estudiantes Universitarios y Terciarios, Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Personas Trasplantadas.

Las disciplinas culturales que se sumaron a la competencia de los Juegos Bonaerenses 2022 son: Freestyle Rap, Cumbia, Rock; Danza Folklórica, Tango, Malambo; Cocineros Bonaerenses; Teatro, Narratón, en la categoría Narración Oral PCD.

“Desde el Instituto Cultural trabajamos fuertemente para consolidar las disciplinas culturales en estos Juegos. Se inscribieron más de 20 mil personas en cultura, lo que da muestra de su crecimiento. Los Juegos atraviesan a todos los municipios. En Mar del Plata tenemos representantes de toda la Provincia. Es una fiesta de la cultura y el deporte”, destacó la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo.

Es importante remarcar también que para esta edición de la tradicional competencia se incorporó una nueva categoría: Personas Trasplantadas. La inclusión de este sector poblacional no sólo promueve la práctica deportiva entre las personas que superaron una situación crítica de trasplante, sino que sensibiliza sobre el impacto positivo que tiene el deporte en su calidad de vida. A su vez, concientiza a la comunidad sobre la importancia de la donación de órganos y lo que significan las largas listas de espera de trasplante.

Los Juegos Bonaerenses son la política pública más transversal de la Provincia de Buenos Aires en materia de deporte y cultura, con un fuerte arraigo en la comunidad. A lo largo de su historia, más de 20 millones de personas participaron de este programa que estimula la práctica deportiva y la expresión cultural de la población, promueve la construcción de vínculos comunitarios y refuerza el sentido de identidad bonaerense.

Este miércoles 5 contó con la presencia de intendentes y directores de Cultura. En está jornada se destacaron las disciplinas de Malambo en la categoría Sub 15, La Matanza se quedó con el oro, Sub 18 Escobar con la de plata y PCD de La Matanza con la de bronce. En Stand Up la categoría Universitario en primer lugar fue para Almirante Brown, en segundo, La Matanza y en tercer lugar, Maipú. Y los Juveniles obtuvo el primer lugar Villa Gesell, el municipio de la Lobería se llevó el segundo lugar, y en tercer lugar fue para el municipio 25 de mayo.

Por otra parte, en Danza Tango de la categoría de adultos mayores, la municipalidad de Merlo quedó con el primer lugar, Florencio Varela se quedó en segundo lugar y en tercer lugar, Las Flores. En categoría Juveniles la municipalidad de La Matanza obtuvo el primer lugar, en segundo, Escobar y en tercer puesto, Tres Lomas. En Narración oral pcd, Pergamino obtuvo la medalla de oro, la de plata fue para el municipio de Moreno y la de bronce fue para el municipio de Pilar.