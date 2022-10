Agenda 2030: Nueve de Julio comenzó a organizarse en torno al Desarrollo Sostenible

Este miércoles por la tarde se realizó el encuentro informativo y de intercambio con autoridades nacionales abocadas a la “Agenda 2030, ODS”, del Consejo de Política Social de la Nación. Desde el Sindicato de Luz y Fuerza, en calle Salta 1468, el conversatorio contó con la presencia del Subsecretario de Coordinación Técnica y Análisis de la Información, Eduardo Brau.

En este encuentro participaron instituciones educativas de ciclo secundario y de ciclo superior del distrito, organizaciones ecologistas, psicólogos, capacitadores del área, especialistas en bosques y parques nacionales, docentes, entre otros. Al final se firmó un acuerdo con ‘Guardianes de la Ecología’ y ‘Trenque Lauquen por Más Participación’.

Nancy Grizutti, concejala por el Frente de Todos Reconstrucción, agradeció la concurrencia y manifestó que sus ganas es que las escuelas comiencen a trabajar con los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), propios de la Agenda 2030. “Si todos ponemos un granito de arena o empezamos a trabajar desde cada lugar aunque sea un poquito vamos a dar un cambio a Nueve de Julio”, dijo la edil.

El FdT Reconstrucción refirió que, de manera transversal, se pusieron cuestiones en común a toda la agenda y a lo establecido en el acuerdo internacional de la ONU. “Creo que Nueve de Julio necesita un presupuesto participativo para que cada una de las organizaciones, barrios y escuelas pueda decidir en que es necesario que el presupuesto se vuelque”, expresó Grizutti, la conductora de ese espacio.

El Subsecretario de Coordinación Técnica y Análisis de la Información comenzó explicando que la adhesión a la Agenda 2030 se dio mediante una asamblea de las Naciones Unidas, en el año 2015, durante el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner. “A través de la incorporación como país se designa a través de un decreto presidencial que el Consejo de Política Social de la Nación sea quien tiene la potestad de implementar esta agenda en todo el territorio”, refirió el funcionario.

El estado se comprometió a realizar una rendición de cuentas en relación a los diecisiete objetivos, que se realizó, que se cumplió y con qué indicadores se trabajaron. “El último nos tocó presentarlo en junio, fue un trabajo que se hizo de forma conjunta con los Ministerios“, indicó el Subsecretario de Coordinación Técnica y Análisis de la Información sobre los fondos y presupuestos destinados a políticas públicas concretas y relacionadas con alguno de los ODS.

“Estimamos que la agenda local es una agenda de desarrollo en las provincias pero particularmente con los municipios”, desarrolló Brau, “si el municipio no está involucrado la Agenda 2030 no va a ser una agenda exitosa, necesitamos que cada uno de los territorios desarrolle la demanda que fuere a generar resultados”. Al mismo tiempo, resaltó que si esta agenda no es tomada por la ciudadanía como propia la agenda no tiene sentido, “la demanda y la presión tiene que estar del lado de la ciudadanía”, enfatizó.

El primer objetivo es poner fin a la pobreza en el mundo, le siguen, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.

La docente y refenta medioambiental en “Guardianes de la Ecología”, Claudia Jimenez, explicó que la organización lleva adelante actividades que refieren a los objetivos once (Ciudades y comunidades sostenibles), doce (Producción y consumo responsable), trece (Acción por el clima) y quince (Vida de ecosistemas terrestres).

Por la mañana la edil del FdT Reconstrucción y Subsecretario de Coordinación Técnica y Análisis de la Información visitaron los establecimientos de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°2. “Eduardo se quedó maravillado de cómo están trabajando”, mencionó Grizutti y resaltó no sólo la labor en el reciclado, sino, el valor agregado que se le dan a los residuos reciclados.

“Agradecemos especialmente al Sindicato de Luz y Fuerza por cedernos su espacio para este encuentro”, manifestó un comunicado del espacio político que quedó a disposición de cada uno de los presentes para seguir trabajando con la vista puesta en el futuro.