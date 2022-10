La delegación nuevejuliense sumó otra medalla y fue de Ana María Gentile

La delegación nuevejuliense sigue sumando medallas en las finales de los Juegos Bonaerenses que se desarrollan en Mar del Plata.

Ana María Gentile hizo podio con una medalla de broce en 1500 mts para trasplantados.

En estas finales, participan 64 trasplantados, y Nueve de Julio llevó dos, el otro Gustavo Reinoso.

Además, la taekwondista Agostina Esquivel está a la espera de la premiación de su categoría (-29kg) pero ya sabemos que será una nueva medalla dorada para nuestra ciudad.

Mañana jugaran semifinales el fútbol tenis masculino (Hugo Gomez y Lorenzo Lacosta), el fútbol 11 femenino de la escuela de comercio y la categoría sub 14 de cestoball del CEF 101.

Algunos de los resultados de este martes 4

50mts libre – Dante Dirisio – 4° puesto

Basquet sub 15: 9 de Julio 30-41 Chivilcoy

Fútbol 5 femenino: 9 de Julio 3-1 Saladillo

Padel: 9 de Julio 9-2 Yrigoyen

Fútbol tenis masculino: 9 de Julio 2-0 Daireaux

Fútbol 11 femenino: 9 de Julio 3-0 Pergamino

Hockey masculino sub 14: 9 de Julio 0-8 Quilmes

Cestoball sub 17: 9 de Julio 74-90 Laprida

Hockey femenino sub 18: 9 de Julio 2-3 Santa Bárbara

Fútbol playa: 9 de Julio 0-2 Monte Hermoso

Salto en alto Thomas bazzeta 5to puesto