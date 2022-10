El afecto del ‘Gauchito’ al ‘Gaucho’ de San Pedro

Recuerdo a César Mascetti como buena persona, consejero y gestos amigables

Los camarógrafos siempre fueron amigos de poner apodos cariñosos a los periodistas. Por lo menos en Canal 13, se daba esa premisa.

A poco de ingresar en el noticiero de ese medio en 1983, para Buenas Noches Argentina, Adrián Pomito me dijo, desde ahora acá en el canal serás ‘Gauchito’. Era un camarógrafo que llevaba varios años en el medio. Porque le pregunté?. Es que hace unos años trabajó Cesar Mascetti y le pusimos ‘el Gaucho’. Ambos tienen perfil del interior. El de San Pedro y vos de Facundo Quiroga. Además, son tranquilos en el trabajo, tienen buen humor y en momentos de dificultad, una mirada positiva… Además, siempre consiguen la nota.

No conocía a César Mascetti. Si lo había visto en la misma pantalla que yo aparecía, en otras épocas. Tenía buena imagen de él. También un portero de mi barrio en CABA me hacía referencias y nos identificaba como vecinos.

Con los años, César regresó al canal. Comenzaba la década del’90. Cuando lo vi, me acerqué a presentarme y a saludarlo. Lo primero que me dijo, Gustavo ya se de ti por los camarógrafos y sé que te dicen ‘Gauchito’ y se sonrió. ‘El Gaucho sos vos’, le contesté con otra sonrisa y le conté como surgió el apodo. César ya estaba enterado… Después su apodo se hizo viral.

Esa presentación siguió con algunas coincidencias. Ambos incansables y con amor a la profesión, sagitarianos y del mismo barrio en Buenos Aires. Vivíamos a 70 metros de distancia. Jean Jaures y Paraguay. Los otros dos vecinos eran, Daniel López y Jorge Rossi –gran locutor, oriundo de Trenque Lauquen que ya no vive, salvo en el recuerdo de quienes lo vieron o trataron- . Todos bonaerenses que nos unían poca distancia caminando. El paso por la Escuela de Periodismo de La Plata, en épocas distintas, sumaba afinidades.

Otra coincidencia. La timidez. César no la superó. Muchas veces se enrojecía mientras que yo lo sigo disimulando bien. La técnica de la comunicación ayuda, y mucho.

César siempre fue un buen consejero. Afable, afectuoso y me decía las cosas con buen tino. ‘Me marcaba la cancha’ por hacerlo en una expresión futbolera.

Ese deporte también nos unía. Salvo las camisetas, y los lunes, venían las ‘cargadas’. Su pasión por Boca era muy fuerte en relación a mi simpatía por Racing, lejos de fanatismos. Además, siempre yo estaba en desventaja.

Cierto día ingresando al canal, escucho una voz femenina conocida que me llamaba. Era Mónica (Cahen D’anvers). Me acerco y tras saludarnos, me dice, ‘César está en el auto’, me indica con el índice. ‘Quiere verte’. Me acerco y ‘el gaucho’ me dice ‘gauchito’ tengo algo para vos y me regala una caja de naranjas de exportación con presentación vip de La Campiña, su quinta-chacra de San Pedro.

Me relata que esa era el primer envío que hacía de una producción de frutales y me obsequiaba para que le dé el visto bueno.

Recordé su historia de familia, incluida el diario ‘El Independiente’ fundado por su abuelo y seguido por su padre, y sus anécdotas de ser hijo único.

César era afectuoso, buen persona, excelente periodista.

Quienes lo conocimos, tratamos y entablamos amistad, hoy Antonio Fernández Llorente me llamó para darme la noticia. Me agregó que esta noche en Canal 13 se le hará un homenaje.

Mi gran recuerdo a César y mi consuelo a Mónica, que se habían descubierto en el mismo medio y en la profesión que los unió y se convirtieron como las dos caras de una misma moneda.

‘Gaucho’ que descanse en paz y que tu buen humor y excelente energía la expandas en la Eternidad.

Con afecto y hasta el reencuentro, ‘El Gauchito’ de Facundo Quiroga.

Gustavo Tinetti