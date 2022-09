El coronavirus sigue activo y se definirá si se mantiene la Emergencia Sanitaria en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definirá en pocos días si la emergencia sanitaria internacional por coronavirus sigue vigente o no.

“Hemos pasado dos años y medio en un largo y oscuro túnel y apenas empezamos a entrever la luz. Pero todavía estamos lejos y el túnel todavía está oscuro, con numerosos obstáculos que podrían hacernos caer si no vigilamos”, dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa en Nueva York, donde participó en la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Según el funcionario, el número de fallecidos registrados cada semana en el mundo sigue bajando y no representa más que el 10% de los decesos del momento álgido en enero de 2021. De todas maneras, son 10.000 personas las que aún pierden la vida por la enfermedad semanalmente.

De igual modo, en la mayoría de los países, se acabaron las restricciones y dos tercios de la población mundial están vacunados. No obstante, hay países que solo tienen el 20% de sus habitantes inoculados.

En el marco de este escenario, el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional para la Covid-19 de la OMS deberá definir en octubre si la enfermedad sigue representando una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional, el máximo nivel de alerta que puede determinar el organismo, pero no se expedirá sobre el “fin de la pandemia”, ya que no es una categoría con estatus legal, sino una caracterización.

“Usamos la palabra pandemia para que toda la población tenga un entendimiento más o menos homogéneo de los riesgos que representa una enfermedad que está presente en varios países. La OMS no declara oficialmente una ‘pandemia’ en los instrumentos jurídicos. En cambio la OMS determina si se está produciendo una ‘Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional’”, explicó esta semana Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS.

Ugarte recordó que desde marzo de 2020 el Comité se reúne cada tres meses “para revisar la situación y si se siguen cumpliendo los criterios de una emergencia de salud pública” y señaló que el próximo encuentro “será en octubre”.

Además, indicó que más allá de lo que se resuelva “claramente el virus sigue circulando y es responsabilidad de todos continuar con las medidas de prevención para reducir el riesgo de transmisión”.

En ese sentido, el investigador español José Luis Jiménez, el primero que determinó que el SARS-CoV-2 se transmitía a través de aerosoles y no de superficies, aseguró que “la pandemia no ha terminado, sigue habiendo millones de infecciones cada día, miles de muertes y nuevas variantes que van emergiendo, y una parte muy importante de la población sigue sin vacunarse porque no han llegado las vacunas a algunos países; en ese contexto es increíble que se ignore el coronavirus”.

“Todo esto hace que puedan aparecen nuevas variantes que sean peores de las que surgieron hasta ahora; es un virus que sigue siendo grave y que tiene dos fases: la aguda y la crónica, que sigue provocando enfermedad durante meses y no sabemos cómo impactará en el largo plazo“, señaló Jiménez, profesor de la Universidad de Colorado, Estados Unidos.

Para Jiménez, “sigue siendo una buena idea protegerse de la transmisión porque aunque uno esté vacunado, eso sólo reduce la posibilidad de tener una enfermedad grave”.