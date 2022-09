Productividad: ¿Cómo afrontar la última parte del año?

En el transcurso del año las cosas no salieron como esperaba, se me fueron de las manos, entonces tomé lápiz y papel para anotar esto que me estaba pasando:

En enero pospuse los problemas, resté.

En febrero ni dos más dos fue cuatro, resté.

En marzo el análisis de vitamina D me dio mal, resté.

En abril y casi todo el tiempo comí comida chatarra para calmar mi ansiedad, resté.

En mayo por las noches los pensamientos negativos aplastaron mis sueños, resté.

En junio el negocio dio más pérdidas que ganancias, resté.

En julio con este frío, no realicé ningún deporte, resté.

En agosto mis mails fueron más noticias negativas que positivas, resté.

En todos estos meses apunté en mi agenda las actividades a realizar y cumplí muy pocas, resté.

Definitivamente he perdido las ganas y no sé cómo voy a llegar a fin de año.

El tiempo es un caballo sin freno, que me lleva al galope, siento que estoy perdiendo las riendas.

Mi balance da resultado negativo, pero estoy a tiempo de cambiar el rumbo y empezar a sumar:

¿Qué estrategias puedo implementar para aumentar la productividad?

Los especialistas nos dan estos consejos:

Escribe los objetivos adecuadamente, que sean medibles, para ver si se cumplieron. Déjalos en un lugar visible para tenerlos presente suma.

Aprende a gestionar el tiempo, pone orden a las tareas en función a la importancia, es de mucha ayuda planificar, fijarse prioridades.

Trata de evitar imprevistos que roban el tiempo, como el exceso del uso del celular. Si notas que las redes te roban tiempo, aleja el teléfono por algunas horas.

Respira, cuando te sientas estresado, actuando a toda velocidad.

Intenta delegar actividades.

Analiza la conversación interna, lo que vos te decís mentalmente, cambiar el “tengo que” por el “quiero hacerlo”.

Aprende a decir no, siendo claro y directo, manteniéndose firme en la decisión.

Come prestando atención y saboreando cada alimento.

Si cierta tarea te da angustia porque es nueva, podés estudiar sobre ese tema, capacitarse, consultar a otras personas sobre su experiencia en el asunto.

Inicia el día con la tarea más compleja, la que menos nos gusta, libera la mente.

Las horas de la mañana generalmente son las mejores para las tareas más dificultosas. Fracciona un trabajo complejo, o un objetivo, en pequeños pasos y poniendo una meta cada día, ver cómo avanzas hacia tu meta te dará un nuevo impulso.

Sé paciente con vos y con la vida, todo llega a su tiempo.

Estimula tu creatividad, haciendo aquello que te gusta y dejaste a un lado.

Practica deporte, descansa, viví en el presente, evitando pasar de una actividad a otra, esto hace que pierdas el enfoque y la concentración. La multitarea produce mucho desgaste y cansancio.

Consulta a un profesional si sentís que la situación te desborda.

Estas a tiempo, frena tu caballo, desensilla, toma las riendas, mira a tu alrededor, ¿qué vas hacer a partir de ahora para sumar?