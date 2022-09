María José Gentile: ‘No hemos visto un peso de dinero convenido para obras en Nueve de Julio’

La Jefa de Gabinete del municipio de Nueve de Julio, María José Gentile hizo consideraciones ante declaraciones y comportamientos del Frente de Todos y del gobierno Bonaerense.

Quien fuese presidente del Concejo Deliberante resaltó que ‘sabemos que los ‘pedidos de informes’ son una herramienta muy importante para los Concejales, por lo que no se confunda (Julia Crespo) ya que no nos metemos en la labor legislativa.

La Jefa de Gabinete, salió al cruce toda vez que en la sesión de anoche, la titular del bloque del Frente de Todos, señaló que le llamaba la atención que Gentile se moleste ante ‘Pedidos de Informes’; y la médica, destacó que ‘con trato diario que tenemos, me llamó la atención’ para aclarar que la división de poderes y su importancia la conocemos bien y desde el secundario’, resaltando que no hay intromisión de un poder en el otro. Insistió que con un simple llamado estaba todo aclarado.

En otro orden la Jefa de Gabinete destacó que 0Nos asombró que el Frente de Todos en una gacetilla enviada a los medios dijera que ellos pagan la obra que ampliación de pavimento y cordón cuneta en Barrios Unidos.

‘No queremos que se confunda a la gente’ dijo Gentile, para explicar que la obra se hace con dinero que llega desde el Fondo de Infraestructura Municipal, ley creada por María Eugenia Vidal y esos fondos naces de los impuestos de la población.

‘Los Concejales no pagan los $58 millones de la obra es el pueblo con sus impuestos’.

Seguidamente, la médica que se sacó el guardapolvo blanco o ambo y se puso el overol de la política, fue más allá. ‘El dinero del FIM permite a los intendentes a destinarlos a obras discrecionalmente’ y es lo que hizo Mariano Barroso.

‘Lo que no es discrecional, es no hemos visto un peso de dinero convenido para obras de infraestructura en el distrito’, ya que el gobierno bonaerense no lo envía, por lo que ‘le pedimos al Frente de Todos que interceda para que la provincia cumpla y envíe el dinero’, resaltó.

En otro orden, también hizo referencia a la queja de Juntos-PRO donde señala quy una política de adoctrinamiento partidario que quiere imponer el Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof y su Ministro de Educación, Alberto Sileoni.

