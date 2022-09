Novedades de septiembre: una primavera cargada de anuncios

Ningún mes da tregua ni tranquilidad a los argentinos. Por eso si tenés un emprendimiento o vivís en la provincia de Buenos Aires, lee atentamente las novedades para no perder ningún beneficio o estar afectado por mayores costos.

Noticias sobre ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires)

El 14 de septiembre vence la cuota 3 del impuesto inmobiliario rural y del Impuesto Inmobiliario Complementario. Si tributas por planta urbana edificada o baldía, obtenés un 10% por pago en término y otro 10% por utilizar el servicio de boleta por mail. En tanto que, si lo haces por planta rural, obtenés un 15% por pago en término y otro 5% si adherís al débito automático.

● El 13 de septiembre vence la cuota 4 del Impuesto Automotor. Si abonas en término obtenés un 20% de descuento

Noticias de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)

Aumento de tasa de interés para el calcular intereses resarcitorios y punitorios

El Ministerio de Economía, mediante la Res. 559/2022, incrementó las tasas de intereses resarcitorios al 5.91% y punitorios al 7,37% mensual. Estos valores rigen a partir del 1 de septiembre.

Anteriormente la tasa estaba en 4.25% interés resarcitorio y 5.19% punitorio. Durante la pandemia, ambas tasas rondaban un 3%.

Estos intereses se aplican a obligaciones impositivas (monotributo, ganancias, iva, etc) y de la seguridad social (aportes de empleadores, etc)

La diferencia entre intereses resarcitorios y los punitorios, es que estos últimos se aplican en el caso de demandas judiciales.

Nuevo facturador móvil: La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó una versión renovada de su “Facturador Móvil”, que ya se encuentra disponible en Google Play y admite que cada persona pueda generar su propio modelo de comprobante personalizado y registrar la factura al momento de la venta

El facturador permite a los monotributistas emitir tiques a consumidores finales desde su celular. Es una herramienta para los contribuyentes de las categorías A, B y C. Además, pueden usarla los monotributistas sociales. El facturador tiene la opción de consultar y compartir los comprobantes emitidos.

Para comenzar a emitir comprobantes debe ingresarse a la aplicación, completar el CUIT y clave fiscal e indicar número de ingresos brutos, leyenda y nombre de fantasía.

Política para el agro

El ministro de Economía, Sergio Massa, informó que se pagará “un dólar a 200 pesos para la liquidación de exportaciones de granos (soja), en un mecanismo simple y transparente”, esto se efectuará desde el 5 al 30 de septiembre.

Cambios en escalas salariales de varios sectores: este mes hubo aumentos en diversas actividades, como servicio doméstico (personal de casas particulares), empleados de comercio, rurales, entre otros.

La importancia de estar informado, teniendo en cuenta no olvidar fechas, estar pendiente de que las boletas no llegan en papel, para no incurrir en mayores costos por intereses.

Si tenés una empresa con empleados, revisar las escalas salariales, para determinar costos y establecer adecuados precios de venta.

¡Nos vemos el próximo miércoles!