Francisco designa Cardenal a Fernando Vérgez quien fuera secretario de Eduardo Pironio

Fernando Vérgez Alzaga, con amigos en Nueve de Julio tras ser durante 23 años el secretario de Cardenal Eduardo Pironio, recibe este sábado en el Vaticano por el papa Francisco el birrete y el anillo cardenalicio.

Nacido en Salamanca, España, hace 77 años, el 1 de marzo de 1945 es un sacerdote miembro de los Legionarios de Cristo, presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, conocida como Governatorato, el dicasterio que ejerce el poder legislativo del Vaticano.

La ceremonia donde Fernando Vérgez será creado cardenal por el papa Francisco será seguida con atención en Nueve de Julio, no solo por los amigos que ha cosechado en sus visitas frecuentes, sino también el obispo Ariel Torrado Mosconi.

El titular de la diócesis de santo Domingo de Guzmán ha solicitado que se ore por el padre Fernando en esta nueva misión ante la Iglesia y ante Dios.

Ante ello, el flamante Cardenal le hizo llegar al obispo de Nueve de Julio el siguiente mensaje:

Querido Monseñor,

Por los amigos nuevejulienses he sabido que mañana – por este sábado- y el domingo celebrarán la Eucaristía uniéndose a mi Magnificat por la gracia a la que me llama el Papa Francisco creándome Cardenal de la Iglesia mañana. Simplemente me permito mandarle un saludo de agradecimiento que si usted cree oportuno se pueda leer al final de la Eucaristía. Gracias palabras y, sobre todo, por su cercanía, amistad y sus oraciones.

+ Fernando

Es de señalar, que al ser menor de 80 años, Vérgez podría participar con su voto en un hipotético cónclave para elegir a un nuevo pontífice. Será el primer cardenal miembro de la congregación de los Legionarios de Cristo y se convierte en el 12 cardenal español.

Aunque nacido en España, fue ordenado sacerdote en Roma y lleva 50 años al servicio de la Santa Sede, la Curia romana y cinco papas.

A todo esto, a la comunidad de Nueve de Julio le ha escrito:

Queridos amigos nuevejulienses:

Me han hecho saber que mañana, en comunión con la ceremonia del Santo Padre en la Basílica de San Pedro durante la cual Papa Francisco me creará, junto con otros obispos, Cardenal de la Iglesia y en unión a mi acción de gracias al Señor por esta gracia totalmente inmerecida por parte mía, quiero saludarles y agradecerles sus oraciones. Pidan al Señor por medio de Maria, Nuestra Madre, que sepa ser fie a la Iglesia y al Santo Padre.

Pidan al Señor que me conceda la gracia que concedió al querido Cardenal Pironio, padre, amigo y maestro para mí. Que experimente en mi vida los mismo que el experimentó. El Espíritu Santo le hizo comprender el sentido profundo del cardenalato como compromiso de fidelidad, servicio pastoral y llamado gozoso al martirio.

Una nueva fase de servicio acaba de comenzar para mí. Cuando me enteré de la noticia durante la transmisión del Ángelus por televisión en el hospital Gemelli, durante mi hospitalización, sentí un fuerte nerviosismo y quizás hasta un poco de incomodidad. Hoy, en cambio, siento una gran paz interior, fruto del amor del Padre, viviendo más que nunca mi pobreza. Vivo también la lección que he aprendido de la vida y ejemplo del Cardenal, de que el cardenalato no es una dignidad ni un honor, sino una forma más profunda y un vínculo más estrecho de servicio a Cristo, a la Iglesia universal, a la Sucesor de Pedro, hoy Papa Francisco, y a todos los hombres. Vivo una fuerte invitación a la oración, a la cruz, a la entrega gozosa a los hermanos.

Siento un gran sentido de responsabilidad. Estoy llamado a colaborar cada vez más estrechamente con el Papa Francisco, por lo que esto me honra, pero también me suscita miedo. Pido a mis amigos y hermanos que me apoyen con la oración porque realmente lo necesito.

Un fuerte abrazo para todos

+ Fernando Vérgez

Recordemos que el 28 de marzo de 2018, a través del decreto 1021, suscripto por el Intendente Municipal, Mariano Barroso, y el secretario de gobierno, Jorge Della Rocca, se declaró “Visitante ilustre del partido de 9 de Julio” al Sr. Secretario del Governatorato del Estado de Ciudad del Vaticano, Mons. Fernando Vérgez Alzaga, quien visitó nuestra ciudad para brindar una conferencia alusiva a la vida del cardenal Eduardo Pironio.

Sobre el nuevo Cardenal, es licenciado en Filosofía y Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y diplomado en la Escuela de Archivista del Archivo Secreto del Vaticano.

Fue ordenado sacerdote en Roma, el 26 de noviembre de 1969 y en 1972 inició su servicio en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA).

Durante 23 años (1975-1998), fue el secretario personal del cardenal argentino Eduardo Francisco Pironio, que fue el prefecto primero de la CIVCSVA y luego del Pontificio Consejo para los Laicos.

‘Governatorato’ o Gobernación de la Ciudad del Vaticano

Fernando Vérgez fue nombrado en junio de 2004 responsable del Departamento de Internet de la Santa Sede (APSA) y posteriormente en febrero de 2008, director de la Dirección de Telecomunicaciones del Governatorato.

El 30 de agosto de 2013, el papa Francisco nombró a Fernando Vérgez secretario general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, designándole obispo. Recibió la ordenación episcopal el 15 de noviembre de 2013 en la Basílica de San Pedro, de manos del propio papa Francisco.