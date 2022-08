Equipos de Atlético San Martín son finalistas en la competencia que une a la provincia

Se están disputando las etapas clasificatorias de los Juegos Evita en la provincia de Buenos Aires, buscando los deportistas que representen al territorio bonaerense en la final a disputarse en Mar del Plata.

En ese marco este viernes 26 en la ciudad de Carlos Casares, se disputo la competencia de hockey femenino y masculino, donde los equipo del Hockey de San Martin se clasificaron para jugar la final provincial.

El conjunto masculino lo hace porque su rival no se presentó.

El femenino le ganó al representativo de San Antonio de Areco 3 a 1 con goles de Mili Rayu, Lara Sainz y Mar Maestrutti.

Conforme detallo la Prof. Jorgelina Faure, Entrenadora del equipo del hockey “santo”, llegan a la final la categoría Sub 14 Masculino, Sub 16 Masculino y Sub 16 femenino.,

Luego de disputar la etapa local y regional habiendo jugado contra Trenque Lauquen, Pehuajó, Pellegrini, Carlos Casares, Junín, San Antonio de Areco, San Pedro Faure subrayo que se viene jugando muy bien, nos queda ahora la final, que si bien no se sabe quién será nuestro rival, de ganar la misma vamos representar a la provincia de Buenos Aires, a Mar del Plata, explico y agrego “es un sueño que se quiere cumplir”, resalto.

Los Juegos Evita son competencia deportiva de Argentina. Organizados por la Secretaría de Deportes de la Nación cuentan con un programa deportivo que reúne 39 disciplinas y un sistema de competencias compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participan alrededor de 800 mil niños, niñas, jóvenes y adultos mayores de cada rincón del país y una fase final, a la que acceden 20 mil competidores.

En cuanto los equipos a enfrentar en la final, aun no se conoce, ya que hay regiones de la provincia no terminaron aun, informo Faure.