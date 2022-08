El Bloque Juntos-PRO le responde al Frente de Todos sobre el pedido de relevamiento amplio ante el déficit habitacional

El bloque Juntos PRO salió al cruce de un reciente pedido del Frente de Todos donde solicita al Ejecutivo Municipal nuevejuliense un relevamiento amplio desde el 2010 a la fecha – ver https://www.cadenanueve.com/2022/08/23/el-frente-de-todos-pide-informacion-amplia-respecto-a-loteos-muncipales/ – sobre el déficit habitacional.

En un mensaje señala que los dichos del Frente de Todos donde expresan que “Es necesario que el esfuerzo que hacen vecinos y vecinas de nuestra localidad día a día para lograr el acceso a su casa propia en conjunto con los programas nacionales y provinciales que vienen a dar respuesta a esta problemática, sea acompañado por una política activa y efectiva del Intendente”, desde el Bloque Juntos-PRO requiere ciertas aclaraciones.

Al respecto expresan los ediles del oficialismo que ‘El déficit habitacional lo genera el mismo estado nacional y provincial, no solo por su pésimo gobierno, con los índices de pobreza cercanos al 40 % y de indigencia cercanos al 10% (lo que resulta en que la mitad de la población no cubre sus necesidades básicas), con una inflación estimada del 90%, sin valores de referencia y con un dólar indomable; sino también con la falta de financiación y fortalecimiento de los diferentes programas nacionales y provinciales. Prueba de esto es la reducción en 128 mil millones de dichos programas, donde se destaca la quita en 50 mil millones al PROCREAR, algo tan necesario para que los vecinos puedan acceder a su vivienda. En cambio el municipio, lleva adjudicados más de 300 lotes, ha gestionado y construido viviendas, ha adquirido tierras para lotear, está en la búsqueda y gestión permanente para la adquisición de nuevas tierras y construcción de viviendas, todo esto en muchos casos con recursos propios, lo cual representa, esto sí, un esfuerzo importante del municipio y de los vecinos. Esto da cuenta que el esfuerzo parece que no es de todos’.

‘Los recortes presupuestarios y la falta de esfuerzo no son solo en materia habitacional, sino que también alancanzan áreas muy sensibles como las educación, donde por ejemplo, por un lado, presentan mediante el HCD un proyecto para la construcción de un jardín, y por otro lado su mismo gobierno quita 15 mil millones al programa de Fortalecimiento Edilicio de Jardines de infantes y 5 mil millones a Infraestructura Escolar. Nuevamente, el esfuerzo no es de todos’, agregan en la aclaración.

‘Vivimos una actualidad compleja, con una crisis socio económica cada vez más profunda, y si realmente queremos sacar el país adelante, debemos sincerarnos y ver que contribución hace cada uno desde su lugar para cambiar la realidad de los vecinos, y no quedarse repitiendo un relato fantasioso de una realidad que no existe, pidiendo esfuerzos a aquellos que viene hace años haciéndolo, sin considerar el esfuerzo que deberían hacer ellos mismos. Porque si el esfuerzo no es de todos, el esfuerzo de algunos pocos es en vano’, concluye el mensaje aclaratorio .