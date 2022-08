Concejo Deliberante: Un PUENTE distanció a los bloques Juntos-PRO y al Frente de Todos

Esta tarde sesionó el Concejo Deliberante de Nueve de Julio. Lo hizo desde la hora 19, y se declararon de ‘Interés Legislativo Municipal’ el encuentro del Parlamento Juvenil del Mercosur que se realizará el miércoles 31 en ese mismo recinto; y los 125 Aniversario de la Sociedad Rural nuevejuliense cuya celebración será el próximo 10 de octubre y el festejo será en la muestra de comienzos de ese mes.

La preocupación de vecinos de la Avda. Avellaneda al 100, donde funciona un bar sin habilitación, se ocasionan disturbios en la cuadra ante concurrentes que terminan alcoholizados y perros Dogos que los liberan para amedrentar, fue el primer tema que abordó el Concejo Deliberante de Nueve de Julio, invitando a las autoridades a tomar cartas en la situación desagradable que viven las familias en ese sector de la ciudad. En la nota que se señaló, se escuchó como preocupante que ante llamados al 911 desde Policía se les señala ‘que nada pueden hacer’.

Además, se desalentó una convocatoria que una vecina de Facundo Quiroga había realizado para que un veterinario de Lincoln viajase para castrar a unas 100 mascotas en condiciones paupérrimas poniendo en peligro la salud pública. En ese sentido se leyó una carta del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires poniendo en claro los riesgos que una jornada de esa naturaleza, lejos de un sentido de sanidad, era perjudicial.

Es que una vecina de la localidad, Marisa Saavedra que se ocupa de mascotas abandonada, organizó una jornada para castraciones, donde cada vecino debía pagar la suya. Enterado el Colegio de Veterinarios elevó una nota al Concejo Deliberante señalando lo no conveniente de la misma. Por unanimidad se desalentó que se realice.

Luego, un PUENTE desató distancia entre el Juntos-PRO y el Frente de Todos. Es que se trató y aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza sobre el destino final del edificio del ‘Polo de Conocimiento’.

Desde el Juntos PRO, el titular de la bancada Juan Francisco Forte destacó la importancia de anexarla el sentido de Educación que llevará el Polo, una vez terminado.

Desde el Frente de Todos, la presidente del bloque, Julia Crespo además de señalarle que es una inversión muy alta – más de $ 100 millones – para un centro de capacitación, sin incluir otras formaciones. Añadió que se le propuso al intendente que Nueve de Julio se sume al programa PUENTE de tal manera que se le asignan $15 millones para la infraestructura y luego de una consulta sobre las carreras, la provincia asigna las partidas para pagar a los docentes, luego de hacer acuerdo con 25 universidades y que ello no fue aceptado.

Rápidamente desde el oficialismo a través de la Concejal, Paula Delía, se le hizo notar que no se desestimó sino que no hay decisión final ya que el dinero no era suficiente.

También se aprobó por unanimidad, un pedido del Club Ciclista para que la pista pavimentada se repare y se acondicione la iluminación.

Seguidamente, se abordó que está pendiente la licitación –por rechazo de una ya realizada –para el camino de 10 km con el mejorado-impermeabilizado del camino Ruta 65 a 12 de Octubre. Se pidió que se retome y haga la obra.



A esto, se consideró por unanimidad que se impulse la construcción de un edificio para el jardín 914 de El Provincial.

‘Hay dinero para un nuevo cargo y no para mejorar los salarios de los municipales’, dijo Ignacio ‘Nacho’ Palacios al tratarse dos iniciativas. La actualización salarial de los municipales y que esos incrementos se consideren en el presupuesto, por lo cual también se pido una modificación al mismo. El presidente del bloque Juntos-UCR criticó que no se haga por bonos ya que ello no influye en los haberes de los municipales jubilados.

Seguidamente, Julia Crespo, tras señalar que ‘sus palabras se las sacó Palacios’, resaltó que no se reúne el Concejo Municipal del Salario. Pidiendo que lo haga a la brevedad, que hay 8 secretarías y que ‘mientras nos pide a los concejales que nos bajemos los haberes, se crea un puesto político para proyectar a una persona que ya estaba impulsada desde la Secretaría de Salud’ (en alusión a la reciente asunción de María José Gentile como Jefa de Gabinete).

En tanto, Juan Francisco Forte Presidente de Juntos –PRO destacó que ‘se debe cumplir con acuerdos gremiales’.

Ambos bloques dieron el sí a la hora de votar esas subas salariales para los municipales tal como lo proponía el oficialismo.

A su vez, desde Juntos-UCR, Franca Lombardo señaló la importancia de darle solución al tránsito en el tramo de las calles San Juan/Azcuénaga entre Urquiza y Rastreador Fournier reclamando una única mano y que Ejecutivo le da solución.

Desde el Frente de Todos, Julia Crespo destacó que debe ponerse en marcha, el Concejo Municipal de Tránsito para abordar la problemática. Está constituido pero no funciona, recordó.