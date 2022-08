Los equipos del Club Atlético visita el sábado a Bragado Club

Este sábado 27 los equipos de hockey femenino del Club Atlético, categorías Sub 14, Sub 16, Sub 19 y 1ra visitan a los de Bragado Club, por la disputa de la 10ª fecha del torneo de la Asociación del Centro de la Provincia de Buenos Aires, luego del receso provocado por la disputa del Campeonato Regional de Clubes, competencia organizada por la Confederación Argentina de Hockey que divide al país en Regiones, entre ellas la Bonaerense, disputadas la semana pasada: para el nivel “A” en Tandil con participación de los Clubes Atlético 9 de Julio y Ciudad, de Bolívar y en Bahía Blanca y para el “B” con Bragado Club, los tres de esta Asociación.

Es muy importante la jornada que tendrá lugar en Bragado, porque en las nueve fechas disputadas, las cuatro categorías de Atlético marchan invictas y liderando las posiciones y sobre todo cabe destacar el caso de la categoría Sub 14, que ganó los 9 partidos jugados, con 72 goles a favor y 1 en contra, que justamente enfrenta al local, que marcha en la segunda posición y también se destaca en Sub 19, ganador de los nueve partidos, aunque con menor cantidad de goles. Completando la fecha en la zona “B”, Saladillo H.C. recibe a Sarmiento de Junín y El Linqueño a 25 de Mayo H.