El nombre del Dr. René Favaloro latirá en la Escuela Secundaria Nº10

En un acto ceremonial la Secundaria Nº10 llevará en su denominación el nombre de Dr. René Favaloro. El proyecto inició en el año 2019 y la decisión final, por mayoría, fue de los estudiantes, las familias y la comunidad educativa, refirió desde una carta Marcela Rivero, Inspectora de Artística, ex directora de la institución.

Presenciaron el acto el Intendente Interino Dr. Horacio Baglietto, la Directora de Gabinete Dra Gentile, la directora del establecimiento Griselda Berardo, la Inspectora jefa distrital Leonor Capriroli y el presidente del Consejo Escolar Juan José Gutiérrez

Mamerto Menapace, amigo personal del Dr. Favaloro, fue invitado al acto para bendecir el edificio educativo, más tarde, recordó el primer encuentro que tuvo con el doctor, una casualidad. En diálogo con Cadena Nueve insistió en que se lo mencionara como médico rural, “ese era su gran honor”, resaltó el monje benedicto. También, recordó que René nació entre los pobres y su tesis doctoral se la dedicó a su abuela que era analfabeta, “mujer capaz de encontrar la belleza en una rama seca”, resaltó.

El Sacerdote católico, ante aquellos logros de René Favaloro que salvaron muchas vidas, considero importante los principios que pregono hasta trágico el día de su muerte. “(Favaloro) insistía que la medicina no era un negocio, era un servicio y por lo tanto no era para hacer plata, es para preservar la vida”, dijo Menapace que advirtió tener amiloidosis cardiaca. “Pero los pronósticos son buenos, está respondiendo bien la estantería, me van a tener que aguantar un poquito más”, bromeó.

En su discurso el sacerdote mencionó un parecido con el Dr. Favaloro, “los dos nos sentíamos orgullosos de haber nacido en la pobreza”, dijo y les recordó a los más jóvenes sentir orgullo de sus raíces. “Que dios bendiga la memoria de este hombre y él los proteja a todos”, finalizó el monje.

El doctor en enfermería Jorge Secreto, formó parte de la Fundación Favaloro en el año 1993, siendo enfermero operativo. Recordó al cardiólogo caminando por los pasillos del edificio, ingresando a constatar el estado de los pacientes en la guardia diurna. “Siempre venía vestido con uniforme blanco y un par de alpargatas blancas”, detalló y en otras ocasiones lo veía en su oficina y a sus espaldas tenía un poncho marrón, con seriedad realizaba sus tareas médicas. “Quien sabe cuantas preocupaciones institucionales tenía”, apuntó Secreto.

Griselda Berardo, directora del establecimiento, resaltó el lugar que alcanzó Favaloro en el mundo, no sin antes dar sus primeros pasos en un pueblo de la provincia de La Pampa (Jacinto Arauz). A modo de intervención, un latido comenzó a sonar en el altoparlante, era el corazón del médico rural que volvió a funcionar en la Secundaria Nº10 Dr. Rene Favaloro.