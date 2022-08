Agustín ‘Picu’ Molina: “Cuando me ponga la camiseta de la selección no me lo voy a olvidar nunca”

Este viernes le comunicaron al futbolista Agustín ‘Picu’ Molina que fue convocado al equipo juvenil de la Selección Argentina. En su momento el nuevejuliense se quedó en shock, “te juro que no me lo esperaba”, dijo a Cadena Nueve. Este lunes a las seis de la mañana parte a Ezeiza para reunirse con los demás convocados y el equipo de AFA.

Juan Carlos Pirez fue quien le dio la noticia de la convocatoria al seleccionado nacional sub 17. “Él conoce al coordinador de la selección de juveniles, Bernardo Romero”, explicó el deportista nuevejuliense. Juan Carlos lo llamó este viernes para que hablará con él en su oficina, ahí le informó de los sucesos. “Me sorprendió, pensé que me iba a ir a otra pensión donde están los más grandes, casi nunca me llamaba para hablar”, dijo el deportista.

La cercanía del ‘Picu’ Molina con Club Atlético San Martín es muy fuerte. “Mi abuela va desde chiquita a la cancha, mi familia es de SM, más que mi papá jugaba ahí y mis tíos también”, resaltó en comunicación telefónica con Cadena Nueve. Desde el club recibieron con alegría la noticia y lo felicitaron por este nuevo camino en su carrera como deportista.

Sería entonces el técnico nuevejuliense Nicolás Simón quién había fichado el juego del ‘Picu’ Molina desde pequeño. Cuando Simón inició a dirigir la categoría 2006 de Sarmiento de Junín, no dudó, llamó a Alejandro “Ale” Molina, papá de Agustín y convocó al chico. “Desde ahí no me vine nunca”, afirmó.

La ciudad de Junín le gusta al deportista, “es bastante distinta a Nueve de Julio, mucha más gente y más tráfico”, aun así casi nunca sale de la pensión. Todos los fines de semanas Agustín vuelve a su ciudad natal para ver a su familia, pero este ‘finde’ le solicitaron que se quedara a descansar, el día lunes tiene que viajar a Ezeiza. Este sábado sus familiares pasaron a verlo y felicitarlo.

Agustín Molina se levanta a las 7 de la mañana, y como sus pares va a la escuela secundaria, al regreso almuerzan para ir a entrenar a las 13.30h hasta las 17h cuando meriendan, y toman mates mientras juegan al truco. Luego de cinco años en el establecimiento deportivo hoy integra el equipo de la Séptima División.

La convivencia en la pensión la sabe llevar bien, comparte espacio con otros 28 chicos, de tres categorías. “Somos una familia”, resaltó. Allí también reside otro nuevejuliense, Felipe Buchet.

“El año pasado fue muy duro para mí, estuve lesionado ocho meses”, reveló el deportista a Cadena Nueve, “no pude jugar ningún partido, jugué uno solo contra Patronato y me jodi también”. Agustín Molina se molestaba por dolores en la cresta ilíaca. Le dijo a su papá y a su mamá, llegando al fin de año, que no quería seguir.

El joven recordó que “hasta la última noche no quería venir para acá (a Junín), mis papás me dijeron que pruebe, que no desaproveche la oportunidades que tenía y cuando llegue parece que se me fue todo, pude volver a entrenar normal”. Seguir ese consejo, perseverar y seguir trabajando lo conducen hoy a estar convocado al equipo juvenil de los Directores Técnicos Diego Placente y Pablo Aimar.

El deportista trata de no ponerse nervioso, “capaz me juega en contra”, expresó. Ya tiene el bolso armado, pero en su momento se quedó en shock, no se esperaba para nada la noticia. “Me costó entenderlo, saber en donde iba a estar”, rememoró y añadió que la primera persona a la que le contó fue su papá que cree se puso más feliz que él, a la mente se le vino todo el esfuerzo y sacrificio.

“No se cuantas cosas se me van a cruzar en la cabeza cuando me ponga la camiseta, no me lo voy a olvidar nunca”, expresó a Cadena Nueve Agustín Molina que espera formar el equipo de once para la Copa Mundial de Fútbol Sub-17, en Perú.