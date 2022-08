Policía Comunal realiza una colecta de juguetes por el Día de las Infancias

La Estación de Policía Comunal abre las puertas a la solidaridad y convoca a los vecinos y vecinas a hacer entrega de donativos de juguetes y alimentos en su sede para entregar en merenderos y comedores durante el Día de las Infancias. El Subcomisario Germán Jorge Witting junto al 2do Jefe de Estación Daniel Benozzi dialogaron con Cadena Nueve sobre este gesto solidario.

La idea surgió del GTO de la estación, señaló el Subcomisario Germán Jorge Witting. Con el aval de sus superiores se hizo llegar la propuesta “para los niños más carenciados y los sectores más vulnerables de la ciudad, hacerle pasar un lindo momento y un lindo día”, resaltó.

Se recibirán juguetes nuevos o usados, en buenas condiciones, prendas de vestir y alimentos no perecederos para ser entregados a merenderos, comedores y sectores carenciados de la ciudad ante el Día de las Infancias. Germán Witting indicó que “hasta el momento se han recibido algunos elementos que los embalamos, pero se espera la colaboración porque no son pocos los niños que no tienen la posibilidad de acceder a un juguete”.

Los vecinos de Nueve de Julio y las localidades vecinas pueden hacer llegar sus donaciones en la sede de Robbio 945, “en cualquier día y en cualquier horario”, dijo el Subcomisario y añadió que la propuesta finaliza el lunes 15, pero no descartó que se extienda el plazo.