El jugador de Deportivo Garmense “es una buena persona” y la condena social puede llevarlo al abismo

La expareja del defensor de Deportivo Garmense Cristian Tirone, que el domingo golpeó desde atrás a una jueza en un partido de futbol, expresó en las redes sociales que el hombre “no es un maltratador” e insinuó que con esta situación lo pueden empujar a quitarse la vida.

Mayra Ramos hizo un descargo en su cuenta de Facebook en medios de comunicación locales.

“Entiendo la crudeza y el error gravísimo que cometió el domingo. Lo que me consterna -como ser humano- es de qué vale ser 35 años una buena persona si después te van a ensuciar y te van a dar una muerte social; porque es lo que estoy viviendo como expareja de una buena persona que se equivocó, muy grave, pero que no deja de ser una buena persona”, sostuvo Ramos, quien tiene un hijo con el futbolista.

“A las defensoras de los derechos de la mujer, a los opinólogos del pueblo, a todos aquellos que sin ningún tipo de reparo publican exponen, mienten y niegan les deseo por justicia divina reciban lo que merecen. Ningún hecho de violencia es aceptado ni justificado, pero mucho menos la que ejercen sin conciencia sobre una familia y sobre un niño menor de edad”, indicó, y añadió: “Los medios buscando raitng, los ciudadanos de pueblo dicen no conocerlo, nadie lo vio crecer, nadie lo vio a diario con nuestro hijo en las terapias, nadie sabe que es un excelente padre, que es un ejemplo no solo para nuestro hijo sino también para mi hijo mayor que no lleva su sangre, a quién guió y acompaña en la vida como un hijo legítimo, paren por favor”.

La mujer deslizó que ante la condena social lo están llevando a una situación compleja y le están “poniendo un arma en la mano”.

“En mi pueblo hay asesinos caminando por las calles a los que nadie les dice nada, veo abusadores trabajando en las escuelas y nadie les dice nada. No vi la foto de ningún abusador en ningún diario, ni en ningún medio de comunicación. Que pague lo que tenga que pagar y pueda rehacer su vida. Le están poniendo un arma con una bala en la mano”, graficó Ramos.

En tanto, el fiscal adjunto que interviene en la causa, Juan Carlos Ustarroz, solicitó al juzgado de Garantías que mantenga preso al agresor hasta que se cierre el proceso judicial. Tirone está alojado en una celda de la comisaría de Tres Arroyos y la Liga de futbol lo suspendió de por vida.