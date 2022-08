Un jugador agredió a una arbitro en Tres Arroyos y fue suspendido de por vida

Durante un partido fútbol de Tercera División de la Liga Regional de Tres Arroyos, entre Deportivo Independencia y Garmense, el jugador Cristian Tirone, futbolista de este último club, le pegó una trompada desde atrás en la cabeza a la jueza Dalma Cortadi cuando sancionaba una infracción y quedó detenido.

El juego se suspendió y al futbolista de 34 años fue detenido en el acto por lesiones leves. Mientras que Cortadi fue asistida en un hospital de la zona.

La causa de Tirone fue caratulada como “lesiones leves y además por infracción a la ley 11.829 de espectáculos deportivos“. Después del hecho el titular de Aprevide, Eduardo Aparicio, habló con la árbitra y anunció que al jugador “le caerá todo el peso de la ley”.

El hecho quedó registrado y las imágenes se virilizaron.

Todo Tres Arroyos lo repudió y ese aborrecimiento se hizo extensivo a todos aquellos que disfrutan del balón pie, dentro o fuera de un campo de juego, como deporte que moviliza pasiones, con tolerancias.

“El jugador está detenido y preso y la gente de su club la está pasando muy mal. La gente que trabaja en los clubes labura por la comunidad y nadie espera algo de esta naturaleza. Yo creo que no juega más este jugador. Más allá de la sanción que tenga de parte de la Justicia por violencia de género, lesiones. Seguramente el fallo será ejemplificador, nuestro tribunal está dirigido por un ex juez que se retiró y nos vino a dar una mano. Ojalá esto no vuelva a suceder nunca más en ningún lado”, explicó el presidente de la Liga de Tres Arroyos, Ricardo Fernández, que sacó un comunicado repudiando los hechos.