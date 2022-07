Tomás Ludicissa vestirá de música clásica el Palacio Municipal 

El pianistas Tomás Ludicissa ofrecerá una presentación con entrada libre y gratuita en el Salón Blanco, este sábado desde las 21hs. El músico interpretará piezas de Mendelsshon, Schumann y Chopin. En diálogo con Cadena Nueve reveló que espera con ansias el fin de semana encontró atractivo el salón del Palacio Municipal.

Hace unos años el maestro de Ludicissa, Antonio Formato, realizó la gira “Las Huellas del Piano” visitando en su recorrido los salones y los pianos de calidad de los municipios bonaerenses, pasó por nuestra ciudad. Antes de la pandemia Tomás iba a realizar un concierto lírico acompañado con el piano, pero los imponderables hicieron lo suyo y la presentación se postergó hasta este sábado 30.

El músico proviene de una familia consumidora de cultura de todo tipo, cine literatura, teatro, música. Su madre fue pianista de chiquita y en la casa de sus abuelos habían diversos instrumentos, Ludicissa confesó que siempre le gustó hacer ruido hasta que a la edad de 12 años encontró su vocación era el piano. “A partir de ahí, fue tocar, tocar y tocar”, señaló. Luego del secundario no lo dudo.

En la Universidad Católica estudió composición y en paralelo ingresó a la Universidad Nacional de las Artes y obtuvo su licenciatura en piano. También, pasó por Roma asistiendo a seminarios del musicólogo Piero Rattalino, abocado al piano. Una experiencia muy importante para él.

Tomás no puede explicar bien cuál fue la sensibilidad que halló en el piano. “Cuando empecé a tocar el piano me di cuenta que lo mío, era por ahí”, dijo y añadió que es un amor de esos que no se pueden explicar. A Ludicissa le gustan muchas otras cosas, como la ópera, los conciertos líricos y las cuerdas, pero para tocar elige el piano.

El repertorio seleccionado para Nueve de Julio está basado en la generación de 1810, el trío de “los primeros románticos”. En la primera parte interpretará a Robert Schumann, dos obras basadas en los cuentos de Hoffman, y la presentación continúa con el nocturno de Frederic Chopin.

Con Felix Mendelsshon, las obras remontan a las islas británicas y un viaje por las tierras altas de Escocia. “Toda la magia de ese folclore nórdico”, señaló para Cadena Nueve.

El pianista espera con ansias el día de la presentación, vio por fotos las dimensiones y la arquitectura del Salón Blanco y quiere foto allí, además de presentarse para vestirlo de música clásica.

PROGRAMA:

ROBERT SCHUMANN

– Piezas Nocturnas Op.23

FREDERIC CHOPIN

– Nocturno Op. 15 Nro 3

– Balada Op. 38 Nro 2

FELIX MENDELSSOHN –

– Fantasía Op. 15 “La última rosa de verano”

– Fantasía Op. 28 “Sonata Escocesa”.

La presentación fue organizada por la Secretaria de Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad de Nueve de Julio.