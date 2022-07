Centro Comercial a Cielo Abierto: El municipio se reunió con Cámaras de Comercio local, regional y CAME

Luis Valinoti, presidente de la Cámara de Comercio, señaló que fue un día interesante para localidad y lo dijo en relación de conformarse un Centro Comercial a cielo abierto en la ciudad. El objetivo es hacer un lugar agradable lindo y que tenga afluencia del público, en conjunto con los comerciantes locales, explicó el referente local.

En la misma sintonía, María Carolina Olguín, Presidenta del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, explicó que se busca que el comerciante venda más y el consumidor tenga más beneficios. “Venimos trabajando en la Provincia de Buenos Aires con alrededor de 50 cámaras con esta experiencia”, dijo sobre el potenciamiento de ‘ciudades chicas’.

María Carolina Olguín destacó la predisposición política del intendente Mariano Barroso, “esto lo tenemos que hacer entre lo público y lo privado”, dijo. Por su parte, el secretario de gobierno Víctor Altare señaló que el área a trabajar es el micro y el macro centro, ya los arquitectos y los equipos técnicos están pensando cómo dar a conocer el proyecto a los comercios y que tenga una aceptación.

En este programa se podría llegar a intervenir la plaza y la prioridad sería del peatón, el consumidor, por sobre la de los automóviles. El “shopping a cielo abierto” se propone desde CAME y el sí final lo daría la Municipalidad de Nueve de Julio, dijo el empresario Martín Capeletti y añadió que la iniciativa “tiene fecha de inicio y no tiene fecha de terminación, un centro comercial no se termina nunca”.

El presidente de la Cámara de Comercio Luis Valinoti resaltó que “esto no es una feria, se va a mejorar la zona -el centro de la ciudad- para que sea más atractivo para el público”.